Новости Fun&Sun планирует летом 2025 года начать программу чартерных рейсов на курорт Эль-Аламейн Эль-Аламейн — активно развивающийся курорт на Средиземноморском побережье Египта рядом с новым международным аэропортом

Чартерная программа на курорт Эль-Аламейн, расположенный на Средиземноморском побережье Египта в 240 км от Александрии, может быть запущена летом 2025 года из Москвы, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого сегодня цитирует «Интерфакс». "У этого курорта большие перспективы на российском рынке. Здесь очень красивое побережье, классные пляжи с лазурным морем и белым песком, которые напоминают Мальдивы. В регионе активно развивается инфраструктура: уже работают два отеля сети Rixos с системой "все включено", а в ближайшее время откроется третий, есть отели и других цепочек. Рядом находится Александрия, что позволяет организовывать интересные экскурсии. Я считаю, что в летнем сезоне 2025 года Эль-Аламейн имеет все шансы стать новой звездой среди зарубежных направлений у российских туристов", - рассказал он.



По словам г-н Рубцова, туроператор сейчас прорабатывает вопрос организации чартерной программы на курорт с частотой полетов дважды в неделю.

"Для их запуска необходимо, чтобы российские авиационные власти провели сертификацию на безопасность аэропорта Эль-Аламейна. Пока не получены все необходимые сертификаты, мы не можем объявить о старте программы", - добавил эксперт.



Сейчас в Эль-Аламейн туристы из России могут попасть на рейсах "Аэрофлота" из Москвы в Каир, откуда трансфер занимает около 3 часов. Либо стыковочными рейсами через аэропорты Турции и других стран.



Как прогнозирует управляющий директор Rixos Hospitality Egypt Эркан Йылдырым, разрешение на полеты в аэропорт Эль-Аламейна должно быть получено от российских властей в ближайшее время.

"Мы считаем Эль-Аламейн одним из самых перспективных курортов Египта в летний сезон, так как летом там температура на 7-8 градусов ниже, чем в турецкой Анталье, что делает климат более комфортным. У компании Rixos уже работают два отеля в Эль-Аламейне, а в конце декабря мы открываем новый отель Rixos Montaza Alexandria, который будет расположен в бывшей летней резиденции египетского короля Фарука", - рассказал он.



По его словам, власти Египта также оценивают средиземноморский курорт как очень перспективный и крайне заинтересованы в его развитии. В строительство новой инфраструктуры сейчас вкладываются огромные средства, в том числе инвесторами из стран Персидского залива.



"Сейчас россияне могут добраться на курорт через Каир, но мы очень заинтересованы в прямых полетах из России. Рассчитываем, что все системы безопасности будут доведены до необходимого уровня в ближайшее время, разрешение российских властей на полеты будет получено, и уже следующим летом россияне смогут открыть для себя курорт", - рассказал он.



Как мы рассказывали ранее, Эль-Аламейн – новый морской курорт на севере Египта, от Каира его отделяют около 300 км, от Александрии – 240 км. В отличие от египетских курортов Красного моря на средиземноморском Эль-Аламейне мягкий климат, нет летней жары - даже в июле-августе столбик термометра обычно не поднимается выше +35С. Благодаря этому туристский сезон здесь длится круглый год. А обеспеченные египтяне предпочитают отдыхать здесь с мая по октябрь. При этом, как отмечала ранее в беседе с нашим порталом генеральный директор компании «Демлинк Атлас» Ирина Карнаухова, «У Аламейна есть хорошие перспективы стать в ближайшем будущем также и интересным MICE-направлением для российских групп. Здесь есть все, что любят и к чему привыкли наши клиенты - гостиничная инфраструктура, конференц-залы любого формата, природа и история. Но не следует забывать, что до завершения строительства курорта туристы будут проводить основное время на территории отелей». В 2023 году близ курорта открылся гражданский международный аэропорт, до этого туристы добирались на курорт через бывший военный аэропорт в Мерса-Матрухе. В новый аэропорт уже выполняют чартерные рейсы некоторые зарубежные авиаперевозчики, в частности, белорусская авиакомпания "Белавиа". Также авиакомпания Etihad объявила о старте рейсов в Эль-Аламейн из Абу-Даби в июле 2025 года. /TOURVUS.RU



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