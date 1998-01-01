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20 декабря
Fun&Sun планирует летом 2025 года начать программу чартерных рейсов на курорт Эль-Аламейн
Эль-Аламейн — активно развивающийся курорт на Средиземноморском побережье Египта рядом с новым международным аэропортом
Чартерная программа на курорт Эль-Аламейн, расположенный на Средиземноморском побережье Египта в 240 км от Александрии, может быть запущена летом 2025 года из Москвы, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"У этого курорта большие перспективы на российском рынке. Здесь очень красивое побережье, классные пляжи с лазурным морем и белым песком, которые напоминают Мальдивы. В регионе активно развивается инфраструктура: уже работают два отеля сети Rixos с системой "все включено", а в ближайшее время откроется третий, есть отели и других цепочек.
Рядом находится Александрия, что позволяет организовывать интересные экскурсии.
Я считаю, что в летнем сезоне 2025 года Эль-Аламейн имеет все шансы стать новой звездой среди зарубежных направлений у российских туристов", - рассказал он.
У компании Rixos уже работают два отеля в Эль-Аламейне, а в конце декабря мы открываем новый отель Rixos Montaza Alexandria, который будет расположен в бывшей летней резиденции египетского короля Фарука", - рассказал он.
Рассчитываем, что все системы безопасности будут доведены до необходимого уровня в ближайшее время, разрешение российских властей на полеты будет получено, и уже следующим летом россияне смогут открыть для себя курорт", - рассказал он.
В отличие от египетских курортов Красного моря на средиземноморском Эль-Аламейне мягкий климат, нет летней жары - даже в июле-августе столбик термометра обычно не поднимается выше +35С.
Благодаря этому туристский сезон здесь длится круглый год. А обеспеченные египтяне предпочитают отдыхать здесь с мая по октябрь.
При этом, как отмечала ранее в беседе с нашим порталом генеральный директор компании «Демлинк Атлас» Ирина Карнаухова, «У Аламейна есть хорошие перспективы стать в ближайшем будущем также и интересным MICE-направлением для российских групп.
Здесь есть все, что любят и к чему привыкли наши клиенты - гостиничная инфраструктура, конференц-залы любого формата, природа и история. Но не следует забывать, что до завершения строительства курорта туристы будут проводить основное время на территории отелей».
В 2023 году близ курорта открылся гражданский международный аэропорт, до этого туристы добирались на курорт через бывший военный аэропорт в Мерса-Матрухе.
В новый аэропорт уже выполняют чартерные рейсы некоторые зарубежные авиаперевозчики, в частности, белорусская авиакомпания "Белавиа".
Также авиакомпания Etihad объявила о старте рейсов в Эль-Аламейн из Абу-Даби в июле 2025 года.
/TOURVUS.RU
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