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20 декабря
Trivio: Спрос на бизнес-поездки по России и за рубеж вырос за год в два раза
Cервис организации командировок представил анализ путешествий российских деловых туристов в уходящем году
Спрос на деловые поездки по России и за границу в 2024 году вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование сервиса организации командировок Trivio.
"Мы фиксируем значительный рост интереса к бизнес-путешествиям в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, общее количество бронирований увеличилось на 105%, а средняя стоимость командировки возросла на 30%. Самым активным месяцем 2024 года для бронирований стал ноябрь", - говорится в сообщении, которое сегодня публикует «Интерфакс».
Средняя стоимость авиабилета составила 24 тыс. рублей. 90% путешественников предпочитали эконом-класс, 8% – бизнес-класс, и менее 3% летали первым классом. Чаще всего бизнес-туристы выбирали авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, Turkish Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair.
В Trivio также отмечает рост рынка MICE-мероприятий — количество запрашиваемых услуг в этой сфере выросло на 15%, а средняя стоимость достигла 3 миллиона рублей. Популярность таких услуг, как визовая поддержка и трансферы, при организации мероприятий, выросла на 11% и 18% соответственно
Чтобы закрывать потребность компаний по всем аспектам организации командировок, включая бронирования услуг и документ
ооборот, необходимо постоянно внедрять новые IT-решения и интеграции. Технологичность, минимальные затраты человеческих ресурсов и скорость бронирования будут и дальше определять развитие отрасли", - рассказала исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина.
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