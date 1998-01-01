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20 декабря
Trivio: Спрос на бизнес-поездки по России и за рубеж вырос за год в два раза
Cервис организации командировок представил анализ путешествий российских деловых туристов в уходящем году

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Спрос на деловые поездки по России и за границу в 2024 году вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование сервиса организации командировок Trivio.

 

"Мы фиксируем значительный рост интереса к бизнес-путешествиям в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, общее количество бронирований увеличилось на 105%, а средняя стоимость командировки возросла на 30%. Самым активным месяцем 2024 года для бронирований стал ноябрь", - говорится в сообщении, которое сегодня публикует «Интерфакс».

Как отметили в компании, средняя продолжительность деловых поездок составила от 5 до 6 дней, а общие расходы на транспорт и проживание – в среднем 37-40 тыс. рублей.

Наиболее популярными направлениями для командировок внутри России стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Иркутск. За границей у деловых туристов востребованы Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Турция.
"Активно растет спрос на командировки в Китай, их количество увеличилось в два раза по сравнению с допандемийным 2019 годом", - уточнили в Trivio.

По данным сервиса, в 2024 году компании тратили на бронирование отелей от 4 до 25 тыс. рублей за ночь, а средняя стоимость забронированного номера составила 6,7 тыс. рублей. Порядка 35% деловых туристов бронировали отели 4*, еще 22% выбирали гостиницы без звезд, и спрос на эти категории растет.

Самыми популярными направлениями для перелетов у деловых туристов стали Москва - Сочи (туда и обратно), Москва - Новый Уренгой (туда и обратно) и Москва - Санкт-Петербург (туда и обратно).

Средняя стоимость авиабилета составила 24 тыс. рублей. 90% путешественников предпочитали эконом-класс, 8% – бизнес-класс, и менее 3% летали первым классом. Чаще всего бизнес-туристы выбирали авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, Turkish Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair.

 

В Trivio также отмечает рост рынка MICE-мероприятий — количество запрашиваемых услуг в этой сфере выросло на 15%, а средняя стоимость достигла 3 миллиона рублей. Популярность таких услуг, как визовая поддержка и трансферы, при организации мероприятий, выросла на 11% и 18% соответственно


"Согласно нашим данным, процент командировок, оформленных онлайн, за год увеличился с 78 до 86%. Эта тенденция отражает повышение спроса на онлайн-услуги в сфере бизнес-путешествий.

Чтобы закрывать потребность компаний по всем аспектам организации командировок, включая бронирования услуг и документ

ооборот, необходимо постоянно внедрять новые IT-решения и интеграции. Технологичность, минимальные затраты человеческих ресурсов и скорость бронирования будут и дальше определять развитие отрасли", - рассказала исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина.
/TOURBUS.RU


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