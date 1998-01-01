Новости Trivio: Спрос на бизнес-поездки по России и за рубеж вырос за год в два раза Cервис организации командировок представил анализ путешествий российских деловых туристов в уходящем году

Спрос на деловые поездки по России и за границу в 2024 году вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование сервиса организации командировок Trivio. "Мы фиксируем значительный рост интереса к бизнес-путешествиям в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, общее количество бронирований увеличилось на 105%, а средняя стоимость командировки возросла на 30%. Самым активным месяцем 2024 года для бронирований стал ноябрь", - говорится в сообщении, которое сегодня публикует «Интерфакс».



Как отметили в компании, средняя продолжительность деловых поездок составила от 5 до 6 дней, а общие расходы на транспорт и проживание – в среднем 37-40 тыс. рублей.



Наиболее популярными направлениями для командировок внутри России стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Иркутск. За границей у деловых туристов востребованы Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Турция.

"Активно растет спрос на командировки в Китай, их количество увеличилось в два раза по сравнению с допандемийным 2019 годом", - уточнили в Trivio.



По данным сервиса, в 2024 году компании тратили на бронирование отелей от 4 до 25 тыс. рублей за ночь, а средняя стоимость забронированного номера составила 6,7 тыс. рублей. Порядка 35% деловых туристов бронировали отели 4*, еще 22% выбирали гостиницы без звезд, и спрос на эти категории растет.



Самыми популярными направлениями для перелетов у деловых туристов стали Москва - Сочи (туда и обратно), Москва - Новый Уренгой (туда и обратно) и Москва - Санкт-Петербург (туда и обратно). Средняя стоимость авиабилета составила 24 тыс. рублей. 90% путешественников предпочитали эконом-класс, 8% – бизнес-класс, и менее 3% летали первым классом. Чаще всего бизнес-туристы выбирали авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, Turkish Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair. В Trivio также отмечает рост рынка MICE-мероприятий — количество запрашиваемых услуг в этой сфере выросло на 15%, а средняя стоимость достигла 3 миллиона рублей. Популярность таких услуг, как визовая поддержка и трансферы, при организации мероприятий, выросла на 11% и 18% соответственно

"Согласно нашим данным, процент командировок, оформленных онлайн, за год увеличился с 78 до 86%. Эта тенденция отражает повышение спроса на онлайн-услуги в сфере бизнес-путешествий. Чтобы закрывать потребность компаний по всем аспектам организации командировок, включая бронирования услуг и документ ооборот, необходимо постоянно внедрять новые IT-решения и интеграции. Технологичность, минимальные затраты человеческих ресурсов и скорость бронирования будут и дальше определять развитие отрасли", - рассказала исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина.

/TOURBUS.RU





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка