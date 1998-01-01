Ведущие туроператоры прекращают программы полетов в Венесуэлу

Компания «Пегас Туристик» завершает чартерную программу на венесуэльский остров Маргарита на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines. В октябре полетную программу на остров на рейсах национального перевозчика Conviasa снял туроператор Tez Tour. Как считают эксперты, которых сегодня цитирует RTN, туристические рейсы в Венесуэлу оказались нерентабельными, в том числе из-за конкуренции с соседней Кубой, куда туры получаются более доступными.

По оценке генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, ставить пакетные туры на чартерной перевозке в Венесуэлу изначально было рискованно.

«Направление нерентабельно из-за дорогого трансатлантического перелета, к тому же Венесуэла должна была продаваться дешевле Кубы, а это нереально. Куба – сильнейший конкурент Венесуэле, потому что соревноваться с социалистической страной, в которой все отели находятся в госсобственности, невозможно: гостиницы на 30% дешевле, а перелет – на 10-15%.

Люди так и говорили – зачем платить за Венесуэлу 300 тыс. рублей на двоих, если Куба стоит 250 тыс. А условия отдыха и сервис там примерно одинаковые. Абсолютно разумное решение туроператора отлетать высокий сезон – Новый год и Рождество – и прекратить полетную программу», – подчеркнул эксперт.

После объявления о завершении программы туроператор предложил полностью вернуть деньги туристам или обменять тур в Венесуэлу на Кубу, Шри-Ланку или Таиланд по схожей стоимости.

По прогнозу г-на Мкртчяна, примерно 20% оплативших путевку в Венесуэлу туристов попросят возврата полной стоимости тура, остальные перебронируются преимущественно на Кубу или возьмут Таиланд, Египет, Эмираты и т. д.

«Не вижу финансовых предпосылок для возобновления чартерных программ в Венесуэлу следующей зимой: там не только перелет дороже, чем на Кубу, но и обслуживание самолетов в аэропорту», – заметил г-н Мкртчян.

В компании «Интурист» больше года назад отказались от блоков мест на бортах авиакомпании Conviasa. Летом 2023 года оператор открыл полетную программу на Кубу, спрос тогда переориентировался с Венесуэлы на это более раскрученное направление.

«К стагнации спроса ведет также отсутствие рекламы и продвижения с венесуэльской стороны. А эпизодических запросов недостаточно для поддержания экономической целесообразности блочной перевозки.

Поэтому на зимний сезон 2024 года было принято решение снять блоки в Венесуэлу в пользу блочной программы на Кубу», – уточнила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

С конца октября этого года свою полетную программу на остров Маргарита сняла и компания TEZ Tour.

«У направления был хороший потенциал, много повторных туристов, их привлекали океан, формат отдыха «все включено», самый высокий в мире водопад Анхель. В целом страны Латинской Америки всегда были интересны россиянам, плюс чартеры, все это дало идеальный набор для привлекательного тура. Но в итоге мы сняли программу в связи с отсутствием рентабельности направления», – рассказала PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева.

Пока что в продаже у «Пегас Туристик» остаются пакетные туры c вылетом Nordwind 28 декабря. После этой даты туристы смогут отправиться в Венесуэлу только рейсами Conviasa в Каракас либо через Гавану.

В 2023 году Венесуэла приняла более 30 тыс. российских туристов, прибывших в страну чартерными рейсами

/TOURBUS.RU