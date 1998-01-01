Новости Cергей Войтович: «В странах Персидского залива в этом году стало очень популярно ездить в Россию» Гендиректор компании «Свой ТТ» подвел итоги года на рынке въездного туризма

Как сообщил в ходе пресс-конференции в Москве глава комитета по международному сотрудничеству Российского союза туриндустрии, гендиректор компании «Свой ТТ» Сергей Войтович, которого цитирует пресс-служба РСТ,2024 году общий объем въездного туризма, по предварительным оценкам, вырос в два раза. «Если в прошлом году было всего 429 тыс. человек, которые на границе указали, что въезжают с целью туризма, то за 9 месяцев нынешнего года, согласно официальной статистике, уже 887 тыс. По итогам года можно ожидать 1-1,2 млн человек. Поток из Китая увеличился в шесть раз, из Таиланда – на 204%, из Саудовской Аравии – в 11 раз, из Бахрейна – в 10. Конечно, мы говорим о росте на фоне низкой базы, тем не менее очевидно, что в 2024 году въездной туризм начал оживать и показал хороший рост с большими перспективами», – рассказал он. На первом месте по въездному турпотоку с большим отрывом – туристы из Китая. За 9 месяцев этого года в Россию совершено 731 тыс. поездок из КНР, это 83% от всего въездного потока. «Но на эту статистику нужно посмотреть внимательно, тогда выясняются некоторые детали. Из более чем 700 тыс. китайских туристов, зафиксированных Погранслужбой РФ, больше половины приехали на Дальний Восток. Это так называемый приграничный туризм, это туры на 1-2-3 дня, и чек, конечно, очень маленький», – пояснил эксперт. С другой стороны, по его словам, те 300−400 тыс. китайских туристов, которые прибыли на самолетах, сильно отличаются от потока 2019 года, который считается рекордным для китайского туризма в Россию. «Тогда были чартерные рейсы, соответственно недорогие массовые туры на их основе, которые здесь принимали китайские же фирмы, размещали в китайских гостиницах, и туристы ездили в китайские магазины. Об этой проблеме много говорилось. Сейчас туризм из Китая сильно изменился. Чек подрос, и эти 400 тыс. туристов дают намного больший эффект для российской экономики. Туристы пользуются регулярными рейсами, комбинируют разные города – Москву, Петербург, Казань, Владивосток, выбирают отели 4−5*, покупают большую экскурсионную программу», – рассказал Войтович. Эксперт добавил, что есть ряд стран, из которых по статистике, идет заметный турпоток, но специалистам понятно, что это не так. «Например, из Германии приехало 52 тыс. человек, которые в качестве цели указали туризм, но больше половины из них прибыло на автомобильном транспорте. Я в Москве или Петербурге не видел много машин с немецкими номерами. Очевидно, что эти люди – не туристы, они прибыли с другими целями. Аналогично выглядят показатели по Латвии или Эстонии. Реальные туристы к нам сейчас прибывают из Ирана, стран Ближнего Востока – это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар. Они ездят и в группах, и индивидуально, и у них очень высокий чек», – пояснил Сергей Войтович. По его словам, в странах Персидского залива в этом году стало очень популярно ездить в Россию. «На популярность работает много факторов. Это очень взвешенная политика РФ по отношению к израильско-палестинскому конфликту. Плюс в Европе в этом году происходило много спортивных событий, так что цены сильно подскочили и стало очень неудобно там отдыхать. Третий фактор – климатический. В Европе, прежде всего в Италии, Испании стало летом плюс 40. И ехать из своих плюс 50 в плюс 40 арабским туристам не очень комфортно, а к нам в плюс 20 или даже 30 градусов – хорошо», – говорит эксперт. Одновременно почти в два раза увеличился поток туристов из Индии, есть увеличение в разы из стран Юго-Восточной Азии. Например, из Таиланда за весь 2023 год прибыло 2 тыс. человек, а за 9 месяцев нынешнего года – 6 тыс. «Туристы едут, потому что у нас комфортно, безопасно и недорого. Они сами в этом убедились – камеры везде, на улицах спокойно. Крупнейшие гостиничные цепочки ушли, а сервис не упал, в некоторых гостиницах даже улучшился. Из-за ослабления рубля цены на качественное размещение у нас очень доступные. 110 рублей за доллар, безусловно, плохо для выездного туризма, но для въездного – огромный плюс. Нигде в Европе или Америке сейчас нет таких цен на отели 5*. Это привлекает и будет привлекать иностранных туристов в нашу страну», – сказал он. По словам г-на Войтовича, Россия будет и дальше использовать свою популярность в странах Залива, прежде всего, в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ. Важно также, что эти туристы – всесезонные, они едут не только летом, но и зимой. «Этому турпотоку очень способствует большая круглогодичная перевозка, летают и российские авиакомпании, и зарубежные, причем число рейсов постоянно растет. В топе рынков на 2025 год – также Иран, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Малайзия, Индонезия, Таиланд – страны с большой перспективой увеличения въездного потока в Россию. Есть перспектива и у стран Латинской Америки, но здесь сложнее с авиаперевозкой», – заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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