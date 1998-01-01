Новогодние планы россиян: турпоездки и сериалы

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок" и «СБЕР Е-Аптека» опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы узнать, как россияне собираются провести новогодние праздники.

Самыми популярными планами стали туристические поездки, активный отдых в своем городе, а также просмотр сериалов и кинофильмов. В исследовании приняли участие около тысячи респондентов.

Среди тех, кто будет проводить праздники вдали от дома, большинство уже запланировали экскурсионные поездки: 18% респондентов отправятся в соседний регион, 12% – будут отдыхать за городом на природе. Более 11% планируют встречать Новый год на берегу моря, а 4% – на горнолыжных курортах.

Каждый пятый респондент (20%) не планирует уезжать далеко на праздники, однако рассчитывает найти активные развлечения в своем городе: опрошенные собираются ходить на прогулки, кататься на коньках или санках.

Массовые мероприятия – концерты, спектакли, ярмарки и фестивали – станут главным развлечением у 12% участников опроса.

Около 7% заявили, что хотят провести выходные с заботой о здоровье и запланировали походы в баню, спа или на массаж.

Тем не менее большинство участников опроса намерены остаться дома. Отдохнуть, наслаждаясь фильмами и сериалами, планируют 28% респондентов, а 17% будут принимать дома гостей, устраивать праздничные обеды и ужины.

Около 16% участников опрос заявили, что будут работать в новогодние праздники.

По данным сервиса «Островок», на предстоящие новогодние выходные отмечается повышенный спрос со стороны российских туристов на направления для экскурсионного и курортного отдыха.

Так, рост числа бронирований размещения отмечен в Вологде и Ростове-на-Дону – на 24%, в Костроме и Владивостоке – на 12%, в Калининграде, Зеленоградске, Екатеринбурге, Краснодаре – на 5%.

Среди курортных городов ростом числа бронирований отличился Пятигорск – на 13%, а также Кисловодск и Геленджик – на 5%.

В десятку самых востребованных направлений на новогодние праздники входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Красная Поляна, Ярославль, Екатеринбург.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах страны составляет 7 150 рублей – на 10% выше, чем в прошлом году (6 500 рублей).

/TOURBUS.RU