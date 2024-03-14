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19 декабря
Туризм: Происшествия
Российский турист погиб в результате аварии гидроцикла на Пхукете/ В "Шереметьево" задержали туристку из Китая при попытке ввезти бриллианты на 5 млн руб./ Шестеро туристов cмертельно отравились некачественным алкоголем в Лаосе
Российский турист погиб в результате аварии гидроцикла на Пхукете
Российский турист погиб в результате крушения его гидроцикла у побережья тайского острова Пхукет, сообщают местные СМИ.
Об инциденте стало известно 18 декабря, когда попутчик туриста обратился за помощью в ближайший магазинчик, владелец которого вызвал полицию. Позже рыбаки нашли его тело в воде, зажатым между камнями. Россиянину было 58 лет.
"Судмедэксперты из больницы Vachira Phuket Hospital провели предварительную экспертизу, установив, что россиянин погиб примерно за 2-4 часа до того, как было найдено тело. На нем не обнаружено видимых ран. Посольство России уведомлено об инциденте и необходимости связаться с родственниками погибшего", - говорится в сообщении тайского портала Khaosod.
Как уточняет издание, трагедия произошла на фоне развернувшейся на Пхукете кампании по борьбе с незаконной сдачей в аренду гидроциклов.
Морские власти проводят рейды вокруг популярных курортов в поисках гидроциклов, которые сдаются без лицензии. Только за 18 декабря было выявлено 18 таких судов. Их операторам грозит штраф в размере до 10 тыс. бат (около 30 тыс. рублей) за один морской скутер и запрет на предоставление подобных услуг.
В "Шереметьево" задержали туристку из Китая при попытке ввезти бриллианты на 5 млн руб.
Таможенники задержали в аэропорту "Шереметьево" пассажирку из Китая, которая пыталась незаконно ввезти в Россию бриллианты и украшения на 5 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС РФ).
"Женщину таможенники остановили на "зеленом" коридоре. С помощью ручного металлодетектора они выявили под ее курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни.
Нарушительница пояснила, что с таможенными правилами частично знакома, а ценности привезла для своих знакомых", - говорится в сообщении.
Как отметили в ФТС, предварительное исследование показало, что украшения новые и изготовлены из сплавов золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни являются бриллиантами.
По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Шестеро туристов погибли от отравления некачественным алкоголем в Лаосе
Шестеро иностранных туристов погибли от отравления некачественным алкоголем в Лаосе, полиция в ходе расследования задержала восемь сотрудников хостела, где они останавливались, сообщают местные СМИ.
Так, две туристки из Дании, 20 и 21 года, были найдены без сознания в номере популярного хостела Nana Backpacker, где они остановились. Их отправили в больницу, но девушки умерли. Позже из того же хостела были отправлены в больницу с похожими симптомами две 19-летние туристки из Австралии и 28-летняя британка, спасти их также не удалось.
На следующий день в комнате хостела было найдено тело американского гражданина 57 лет.
В больницах города остаются 11 иностранцев, страдающих от похожих симптомов.
Полиция предположила, что причиной смерти стало отравление алкоголем, в который был добавлен метанол. Пока неясно, где туристы употребили напитки, которые стали причиной смертей, но в ходе расследования были задержаны менеджер и семь сотрудников хостела для туристов Nana.
МИД Великобритании и Австралии на своих сайтах предупредили своих граждан о необходимости остерегаться отравления метанолом при употреблении алкоголя в Лаосе.
Ванг Вьенг – популярный центр экологического туризма, расположенный в горах примерно в двух часах езды на автобусе или автомобиле от столицы Лаоса Вьентьяна. В город прибывает много иностранных туристов, отправляющихся в пешие походы по окрестностям города.
/TOURBUS.RU