Илья Уманский: Тренды года в России - растущая популярность формата «все включено», автотуризма и акций раннего бронирования

Увеличение числа бронирований отдыха в России, растущая популярность формата «все включено», автотуризма и акций раннего бронирования – таковы итоги уходящего 2024 года. О них на пресс-конференции в Москве рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, сообщает пресс-служба РСТ.

«2023 год был рекордным, но, скорее всего, уходящий будет таким же. По сводным данным, собранным РСТ среди своих членов – гостиниц и туроператоров, число бронирований по внутренним направлениям выросло на 16,1% в сравнении с 2023 годом.

Больше всего заметен рост по качественным отелям 4-5*, он превысил средний уровень и составил 17,2%. В сегменте 3* рост составил 15,1%, среди отелей 0-2* – 15,7%», – рассказал он.

В топ-10 направлений по объемам в 2024 году вошли Краснодарский край – на него приходится 20,5% от всех бронирований, Москва (18,8%), Санкт-Петербург (13,4%), Московская область и Татарстан (по 3,5%), Ставропольский край (2,6%), Крым (2,4%), Свердловская область (1,9%), Калининградская область (1,7%), Нижегородская область (1,5%).

«Подавляющая часть бронирований приходится на Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. Это еще раз говорит о неравномерности распределения спроса во внутреннем туризме, обусловленном избытком отелей в одних регионах и нехваткой в других», – пояснил г-н Уманский.

Наибольший рост среди внутренних направлений по сравнению с прошлым годом показали Крым (+48%), Калмыкия (+48%), Архангельская область (+34,3%), Орловская область (31%), Коми (+30%), Мурманская область (+30%), Тыва (+29%), Пензенская область (+29%), Московская область (+27%), Мордовия (+27%), Якутия (+25%), Тверская и Смоленская области (по +23%).

Как пояснил президент РСТ, во многом это стало результатом развития инфраструктуры и усиления событийной повестки в этих регионах.

Одновременно на 27% вырос спрос на размещение в отелях Золотого кольца. Это связано с формированием активного событийного календаря, общего для городов Золотого кольца – в 2024 году здесь прошло 90 фестивалей и праздников. Плюс – возросшая популярность туристических поездок на автомобилях.

По его словам, автопутешествия – самый яркий тренд российского внутреннего туризма. За весь 2024 год внутри России было совершено порядка 25 млн путешествий на автомобилях, а в Краснодарском крае их число выросло на 60%.

Во многом это, по мнению президента РСТ, связано с ростом цен на авиабилеты.

Также фиксируется рост интереса к турам «все включено» внутри страны. «Все больше отелей переходят на эту систему питания. Несмотря на то, что в абсолютном выражении туры получаются дороже, чем отдых в гостиницах, работающих только на завтраках, в совокупности это позволяет семье сэкономить, расслабиться и четко спланировать свой бюджет, потому что в отеле с «все включено» множество услуг предоставляется за единую цену.

Другой тренд – рост спроса на большие семейные номера. Как и в первом случае, мы делаем вывод, что все больше по стране путешествует семейная аудитория, которая ищет удобство размещения и самого отдыха», – уточнил президент РСТ.

Эксперт обозначил также, что в России в уходящем году заметно выросло раннее бронирование отдыха на летний сезон. «Значительное количество бронирований на лето-2024 было совершено уже в январе-феврале. Это объясняется тем, что качественного предложения все еще недостаточно, и чтобы получить желаемый отель, туристы бронируют его заранее. Важно также, что во многих объектах размещения применяется динамическое ценообразование – ближе к датам заезда стоимость возрастает», – пояснил Илья Уманский.

Кроме того, некоторые отели предлагают акции раннего бронирования, позволяющие приобрести путевку на будущий летний сезон со скидкой до 15%.

Все большей популярностью стали пользоваться винные маршруты и винные хозяйства.

Новым популярным направлением в российском внутреннем туризме Илья Уманский назвал наблюдение за такими природными явлениями, как северное сияние в Мурманске, белые ночи в Петербурге, киты на Шантарских островах, цветение лавандовых полей в Крыму и лотосов в Астраханской области.

По данным РСТ, в среднем по России стоимость размещения в номере выросла на 19,8% за ночь и составила 8 435 рублей.

Средняя стоимость авиабилетов на самом популярном в России туристическом маршруте Москва – Сочи – Москва выросла на 40% и составила 48 123 рубля. Билет из Санкт-Петербурга в Сочи подорожал на 30%, до 54 137 рублей.

/TOURBUS.RU