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18 декабря
Артур Мурадян: «Ситаация с выдачей россиянам шенгенских виз не улучшается»

Руководитель компании «Спейс Тревел» рассказал о существующем негласном лимите на выдачу россиянам виз в страны ЕС


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Российским туристам по-прежнему непросто получить шенгенские визы, заявления и документы рассматриваются пристально, растет процент отказов, и улучшения ситуации пока не предвидится, считает руководитель компании «Спейс Тревел», вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

 

итуация с шенгенскими визами лучше не становится, а по многим параметрам она даже ухудшается. К сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под давлением со стороны Брюсселя.

Например, существует негласный лимит по количеству виз. Об этом часто говорят в визовых центрах, хотя конкретные размеры ограничений и варьируются: от 50 до 100 заявлений в день. В любом случае, это ничтожно мало.

Кроме того, туристы по-прежнему хотят получить визы на длительный срок, и именно такие запросы дают выросшую статистику по отказам", - рассказал он в своем телеграм-канале, который цитирует «Интерфакс».

Как отметил г-н Мурадян, предпосылок к улучшению ситуации с выдачей шенгенских виз нет, но спрос на путешествия в Европу среди россиян растет.
"По итогам этого года ожидается рост турпотока из России на 2-4% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на проблемы с визами, Европа становится доступнее с точки зрения логистики. Европейские перевозчики все активнее открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили. Армения, Азербайджан, Казахстан – страны, где получить шенгенские визы едва ли не сложнее, чем в России. При этом российские пассажиры на таких рейсах могут занимать до 70% проданных кресел", - пояснил он.

В 2023 году, по данным Еврокомиссии, россияне получили около 450 тыс. шенгенских виз. При этом доля многократных виз снизилась с 72% до 49%. Лидируют по числу выданных виз Италия, Франция и Испания.


Между тем, ранее АТОР отмечал, что российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились.
"Срок оформления виз в консульстве Италии в Москве сократился до 20 дней, в консульстве. В консульствах Франции и Венгрии он составляет 3 недели, Испании – 2-3 недели. По сравнению с летним сезоном доля выдаваемых россиянам многократных виз не выросла.

История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - рассказали в АТОР.

По данным АТОР, консульство Италии в Москве выдает визы на даты поездки и до двух лет, консульство Испании – от 1 месяца до 6 месяцев, реже до 1 года, консульство Франции – от 6 месяцев до 1 года.

Греция и Венгрия по-прежнему оформляют однократную визу под даты путешествия

/TOURBUS.RU

 


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