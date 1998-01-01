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18 декабря
Артур Мурадян: «Ситаация с выдачей россиянам шенгенских виз не улучшается»
Руководитель компании «Спейс Тревел» рассказал о существующем негласном лимите на выдачу россиянам виз в страны ЕС
Российским туристам по-прежнему непросто получить шенгенские визы, заявления и документы рассматриваются пристально, растет процент отказов, и улучшения ситуации пока не предвидится, считает руководитель компании «Спейс Тревел», вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
"Ситуация с шенгенскими визами лучше не становится, а по многим параметрам она даже ухудшается. К сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под давлением со стороны Брюсселя.
Например, существует негласный лимит по количеству виз. Об этом часто говорят в визовых центрах, хотя конкретные размеры ограничений и варьируются: от 50 до 100 заявлений в день. В любом случае, это ничтожно мало.
Кроме того, туристы по-прежнему хотят получить визы на длительный срок, и именно такие запросы дают выросшую статистику по отказам", - рассказал он в своем телеграм-канале, который цитирует «Интерфакс».
Между тем, ранее АТОР отмечал, что российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились.
История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - рассказали в АТОР.
Греция и Венгрия по-прежнему оформляют однократную визу под даты путешествия
/TOURBUS.RU
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