Новости Артур Мурадян: «Ситаация с выдачей россиянам шенгенских виз не улучшается» Руководитель компании «Спейс Тревел» рассказал о существующем негласном лимите на выдачу россиянам виз в страны ЕС

Российским туристам по-прежнему непросто получить шенгенские визы, заявления и документы рассматриваются пристально, растет процент отказов, и улучшения ситуации пока не предвидится, считает руководитель компании «Спейс Тревел», вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "Ситуация с шенгенскими визами лучше не становится, а по многим параметрам она даже ухудшается. К сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под давлением со стороны Брюсселя. Например, существует негласный лимит по количеству виз. Об этом часто говорят в визовых центрах, хотя конкретные размеры ограничений и варьируются: от 50 до 100 заявлений в день. В любом случае, это ничтожно мало. Кроме того, туристы по-прежнему хотят получить визы на длительный срок, и именно такие запросы дают выросшую статистику по отказам", - рассказал он в своем телеграм-канале, который цитирует «Интерфакс».



Как отметил г-н Мурадян, предпосылок к улучшению ситуации с выдачей шенгенских виз нет, но спрос на путешествия в Европу среди россиян растет.

"По итогам этого года ожидается рост турпотока из России на 2-4% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на проблемы с визами, Европа становится доступнее с точки зрения логистики. Европейские перевозчики все активнее открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили. Армения, Азербайджан, Казахстан – страны, где получить шенгенские визы едва ли не сложнее, чем в России. При этом российские пассажиры на таких рейсах могут занимать до 70% проданных кресел", - пояснил он.



В 2023 году, по данным Еврокомиссии, россияне получили около 450 тыс. шенгенских виз. При этом доля многократных виз снизилась с 72% до 49%. Лидируют по числу выданных виз Италия, Франция и Испания.

Между тем, ранее АТОР отмечал, что российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились.

"Срок оформления виз в консульстве Италии в Москве сократился до 20 дней, в консульстве. В консульствах Франции и Венгрии он составляет 3 недели, Испании – 2-3 недели. По сравнению с летним сезоном доля выдаваемых россиянам многократных виз не выросла. История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - рассказали в АТОР.



По данным АТОР, консульство Италии в Москве выдает визы на даты поездки и до двух лет, консульство Испании – от 1 месяца до 6 месяцев, реже до 1 года, консульство Франции – от 6 месяцев до 1 года. Греция и Венгрия по-прежнему оформляют однократную визу под даты путешествия /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка