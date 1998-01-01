Программа полетов из России на курорты Туниса заметно расширится

Прямые рейсы авиакомпании Nouvelair Tunisie из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир стартуют в апреле

Вчера в столице состоялся бизнес-завтрак для российских туроператоров и профильной прессы, на котором была анонсирована полетная программа в Тунис на летний сезон-2025.

Прямые рейсы тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie по заказу туроператора «Гранд Экспресс» стартуют 19 апреля из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир.

Авиакомпания будет летать 4 раза в неделю из Санкт-Петербурга и 2 раза в неделю из Москвы. Таким образом, объем перевозки в следующем году планируется увеличить в три раза по сравнению с нынешним годом.

Открывая мероприятие, руководитель Туристического офиса Туниса в РФ Нежи Гуйдер, отметил, что Россия остается одним из приоритетных туристических рынков и они с нетерпением ждут старта прямых перелётов из Москвы на курорты Туниса.

По состоянию на конец ноября 2024 года, Тунис с туристическими целями посетило 14 тыс. россиян, но в следующем году российский турпоток вполне может удвоиться, достигнув 30 тысяч прибытий, как раз за счет возможного расширения полетной прямой программы.

Гендиректор московского отделения «Гранд Экспресс» Ольга Радченко добавила, что при наличии спроса могут появиться и прямые авиарейсы из Сочи.

Генеральный представитель «Гранд Экспресс» в Тунисе Нефа Суид отметил, что перелет из Москвы в Монастир, занимает всего четыре часа, и на сегодняшний день - это один из самых близких зарубежных морских курортов для россиян.

Трансфер от аэропорта до основных курортов длится от 40 минут до одного часа.

Подробно представив отели Туниса в Хаммамете, Суссе и Монастире, он рассказал, что 90% отелей работают по системе «Все включено», но многие также предлагают полупансион и пансион. Популярность такого размещения у российских туристов постепенно увеличивается.

Недавно в Тунисе появилась и еще один вариант «Все включено» — All inclusive Premium. Такой тип питания представлен всего в двух отелях — Royal Resort 5* цепочки Azur и One Resort Premium Hammamet 4*

/TOURBUS.RU