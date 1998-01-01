China Daily: Таиланд с 1 января вводит электронные турвизы

Таиланд с 1 января 2025 года перейдет на оформление электронных виз для иностранных туристов, при этом безвизовый въезд для россиян на 60 дней сохранится, сообщают сегодня газета China Daily и «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД Таиланда Марита Сангиемпхонга.

"Система электронных виз Таиланда, позволяющая иностранным гражданам подавать заявления на визу онлайн, вступит в силу с 1 января 2025 года в 94 посольствах и генеральных консульствах королевства по всему миру", - сказал он на пресс-конференции во вторник.



Предполагается, что введение электронной визы сделает процесс подачи заявления более эффективным, сократит количество бумажной работы, улучшит качество услуг и облегчит иностранцам посещение Таиланда.



Как отметил глава МИД королевства, для оформления электронной визы необходимо будет зайти на сайт www.thaievisa.go.th, заполнить и отправить анкету, приложив сканы необходимых документов. Визой будет электронный документ, который можно скачать на смартфон, планшет или компьютер. Его надо будет предъявлять при въезде в страну.

Кроме того, в большинстве стран система также поддерживает онлайн-оплату визового сбора.



По словам генерального директора департамента консульских дел министерства Воравута Понгпрапапанта, для граждан стран, имеющих соглашения о безвизовом режиме с Таиландом, механизм останется прежним. Система электронных виз будет обслуживать в основном заявителей на другие типы виз и тех, кому нужна именно туристическая.

В июне власти Таиланда продлили постановление о 60-дневном безвизовом режиме для граждан 93 стран, в том числе и России.



Напомним, что ранее мы сообщали, что Таиланд вошел в ТОП-3 новогодних направлений у российских туристов.

Так, по данным агрегатора туров "Слетать.ру", рейтинг бронирований на новогодние праздники возглавляет Египет – 25,4% от общего объема продаж. На втором месте Таиланд (20,4%), на третьем Россия (20,2%). Спрос на туры по России с заездами в новогодние праздники в 1,3 раза превышает аналогичные показатели прошлого года, при этом средний чек на направлении вырос на 22,3% - до 86 тыс. рублей.



В интернет-магазине туров Travelata.ru самым популярным новогодним направлением также стал Египет. В этой стране планируют провести новогодние каникулы 29% туристов. Вторую строчку делят Таиланд и Россия, у которых по 17% проданных туров. На третьем месте – ОАЭ с долей 14%.



По данным сети турагентств "Магазин горящих путевок", в тройку лидеров по продажам на середину декабря также входят Египет, Таиланд и Россия. Средний чек на двоих составляет 146 тыс., 231 тыс. и 105 тыс. рублей соответственно.

/TOURBUS.RU