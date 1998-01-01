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18 декабря
На предстоящие зимние праздники россияне отправятся в Шую, Лодейное Поле и Мышкин
Центр исследований малых городов и «Яндекс Путешествия» подробно изучили тренд на новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города
Центр исследований малых городов и «Яндекс Путешествия» изучили особенности поездок в малые города на новогодних каникулах и в Рождество.
Центр исследований малых городов создан в городе Шуя Ивановской области и занимается анализом опыта и выработкой предложений по развитию малых городов. Одна из целей данного исследования — узнать больше о туристической популярности малых городов и их важности для внутреннего туризма на примере новогодних поездок.
Малые города в данном контексте определяются как населенные пункты с официальным статусом города в Российской Федерации, где проживает менее 100 000 человек.
Основные выводы исследования следующие:
Тренд на поездки в малые города на Новый год и Рождество.
Выяснилось, что спрос на праздничные путешествия в малые города по сравнению с прошлым новогодним сезоном вырос на 70%. А доля таких поездок среди всех направлений выросла с 7,6% до 9,5%.
Быстрорастущие туристические направления.
Заметнее других на грядущих новогодних каникулах улучшили свои позиции у российских туристов Шуя из Ивановской области (+66 позиций в списке популярных малых городов), Лодейное Поле из Ленинградской области (+35 позиций) и Алупка из Республики Крым (+29 позиций). С
реди главных причин роста быстрорастущих направлений: увеличение спроса на проживание за городом и интерес к жилью посуточно и апартаментам, а также привлечение аудитории семей с детьми.
Наиболее популярные сценарии новогодних поездок в малые города: путешественники едут к большим природным объектам — чаще к морю и реже в горы, за новогодним, рождественским настроением и за русской зимой.
Популярные малые города.
На десять самых популярных малых городов пришлось около 60% всех новогодних бронирований. Похожие показатели были и в 2023 году. Самые востребованные направления в этом году — Геленджик (Краснодарский край), Анапа (Краснодарский край), Зеленоградск (Калининградская область), Суздаль (Владимирская область) и Выборг (Ленинградская область).
Планируют поездки раньше, чем в прошлом году.
К концу ноября запланировано уже 35% новогодних и рождественских поездок в малые города. В декабре к ним добавляется ещё около 40%, и ещё примерно 25% бронирований путешественники делают непосредственно во время длительных зимних выходных.
В малых городах бонируют гостиницы без звёзд, трёхзвёздочные отели и жильё посуточно.
Самые востребованные категории отелей в малых городах у пользователей Путешествий на грядущих новогодних выходных — трех- и четырехзвездочные отели и гостиницы без звёзд. В этом новогоднем сезоне вырос спрос на жилье посуточно и загородные объекты. Совокупно по сравнению с прошлым годом доля бронирований в них удвоилась, а спрос вырос почти в три раза. Основной драйвер роста — апартаменты, их доля выросла в 2,5 раза.
Стоимость проживания.
В среднем цена ночи в отелях и жилье посуточно в малых городах год к году выросла на 13% до 9 350 рублей. Сильнее других подорожали гостевые дома — на 24% до 9 000 рублей за ночь. Цены на проживание в базах и домах отдыха изменились незначительно — рост на 5% до 14 400 рублей.
Откуда приезжают туристы.
Большинство гостей малых городов на новогодних праздниках — жители городов-миллионников. Их доля от всех туристов составит около 50-60% в зависимости от конкретного города. Практически во всех малых городах значительна доля путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга — это общая черта для всего внутреннего туризма.
/TOURBUS.RU
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