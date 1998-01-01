Дмитрий Горин: Турпоток за рубеж вырос на 20%, а туры подорожали лишь на 5-6%

Рост стоимости зарубежного отдыха в 2024 году не превысил 5-6% по сравнению с прошлым годом, хотя волатильность курса рубля достигала 15%. Это способствовало хорошему спросу на выездных направлениях и росту турпотока за рубеж по итогам года на 20%.

Об этом рассказал вчера на пресс-конференции в Москве вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует сегодня RTN.

«Несмотря на действующие ограничения на международные авиаперелеты, рост выездного туризма составляет на текущий момент 20%, и мы прогнозируем – сезон еще не завершен – что по итогам года за рубеж отправятся с различными целями, включая частные, деловые и туристические поездки, около 29-30 миллионов наших граждан.

Пакетные туры тоже показывают в организованном сегменте туризма хорошую динамику. Мы рассчитываем на как минимум 10 миллионов человек, может быть, цифра скорректируется», – сказал он.

По словам г-на Горина, сейчас прямые рейсы за рубеж выполняются из 24 городов России, благодаря чему туристам не нужно летать через крупные хабы Москвы или Санкт-Петербурга.

«Традиционно по объемам выездного потока лидируют страны с безвизовым или упрощенным визовым режимом и прямым авиасообщением. На первом месте Турция, которая по итогам года примет, как ожидается, 6,7 млн россиян. Это чуть ниже допандемийного уровня, когда было 6,9 млн, однако больше прошлогоднего на 6%.

Абсолютные рекордсмены по росту объемов – Египет и Таиланд, которые могут принять в 2024 году почти по 2 млн россиян, что выше допандемийного уровня», – сказал он.

По словам эксперта, 50-70% общей стоимости зарубежного отдыха приходится именно на перевозку.

«У нас сейчас прямое сообщение с 36 странами, на многих поставлены туристические рейсы, что сильно удешевляет пакет. В частности, это позволило снизить стоимость перелета в Турцию. Стоимость билета туда-обратно в Китай в августе составляла 45 тыс. рублей, фактически сравнявшись с Сочи.

Снижению цен способствовало также увеличение доли зарубежных рейсов в общем объеме полетов российских авиакомпаний. В прошлом году она составляла 20%, а в этом примерно 27-28% в среднем, у «Аэрофлота» доходила до 30%.

Что само по себе показательно, так как говорит не только о хорошем спросе на выездных направлениях, но и наличии самолетов, которые выкуплены российской стороной», – рассказал эксперт.

В итоге, по словам Горина, чек зарубежной поездки в 2024 году составил 150-350 тыс. рублей на неделю на двоих с перелетом и размещением в отеле all inclusive или на полупансионе.

Помимо направлений-лидеров продолжали расти и другие популярные страны. Например, Мальдивы, где в октябре рост составил 27%, а по итогам года будет плюс 6%.

«Из востребованных направлений нужно выделить страны Ближнего Востока, причем не только Объединенные Арабские Эмираты, но и Бахрейн, Катар, Оман, Саудовскую Аравию и Иорданию – у всех большой потенциал на российском рынке», – сказал эксперт.

Из трендов года Дмитрий Горин отметил продолжающийся рост доверия туристов к организованному сегменту отдыха – к турагентам, туроператорам, агрегатором, так как это более выгодно и безопасно: 80% турпоездок за рубеж совершается через турфирмы.

«Выросла и популярность раннего бронирования, которое в этом году стартовало уже в июле. Его простимулировало укрепление рубля, когда курс, например, евро был в диапазоне 90 рублей, а позже он опускался до 119. Это позволило туристам сэкономить от 10% до 40% за счет скидок по раннему бронированию и зафиксировать курс валюты», – заметил эксперт.

Еще один аргумент в пользу выбора организованного отдыха за рубежом, по словам Горина, – решение проблемы платежей после ухода международных платежных систем.

Он добавил, что надеется на расширение вариантов платежных методов для россиян, которые будут вводить другие страны.

«Это может быть оплата через QR-коды, различные другие варианты, в том числе и карты. Не исключены и какие-то особые карты, которые определенные страны будут делать для наших путешественников.

Одно из решений – выпуск карт зарубежных банков, и туроператоры помогают с этим туристам. Банки тоже предлагают такой сервис, в том числе с поездкой в другую страну», – пояснил вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU



