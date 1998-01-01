Эксперты: Снижения спроса из-за разливы нефти на Черном море не произойдет

По информации «Интерфакса», утром 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма два российских танкера потерпели крушение. В результате один человек погиб и 11 пострадали. Произошел разлив нефтепродуктов.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сейчас спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.



Туроператоры не ждут снижения продаж туров на курорты Черного моря из-за разлива нефти, так как зимой туристы не купаются в море, а к летнему сезону проблема, скорее всего, будет решена, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).



"В это время года туристы на курортах Краснодарского края не проводят время на море – они купаются в бассейнах, поэтому на их отдых происшествие не влияет.

Будущий курортный сезон еще далеко, а те, кто сейчас бронирует туры, видимо, не сомневаются, что за полгода власти решат этот вопрос", - считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.



Он подчеркнул, что, если бы разлив мазута пришелся на середину июля, ситуация была бы совершенно другой.

"Это было бы чувствительным ударом для туризма в летний сезон. Сейчас все спокойно, скорее всего, туристы ничего не заметили. Надеюсь, что каких-то долгосрочных последствий не будет, но в целом, конечно, очень печально, что такое в принципе возможно. И насколько вообще целесообразно длительное пребывание нефтяных танкеров вблизи курортных зон.

Подобные катастрофы в Черном море уже бывали, то есть использование таких судов предполагает экологическую небезопасность для побережья", - подчеркнул он.



По словам генерального директора компании "Ривьера" Бэллы Тарасовой, в ее компании активных бронирований летних туров сейчас нет, поэтому не наблюдается и снижения продаж.

"Сейчас все же не сезон, поэтому повлиять на продажу летних туров это не может. До активизации летних бронирований еще далеко. Следующий всплеск продаж будет, как только объявят об открытии продаж субсидированных авиабилетов, а активные бронирования начнутся после январских каникул.

Как правило, курорты Тамани имеют меньшую глубину продаж, так как там нет санаторно-курортного комплекса – в основном, расположены отели, а по ним продажи стартуют позже", - рассказала г-жа Тарасова.



"До Нового года осталось меньше двух недель, никаких аннуляций новогодних туров у нас нет, туристы даже не интересовались такой возможностью.

Никто не хочет осложнять себе новогодние праздники. Тем более, что отмены бронирований на этот период возможны только со штрафами", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU