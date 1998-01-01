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18 декабря
Эксперты: Снижения спроса из-за разливы нефти на Черном море не произойдет
К летнему сезону проблема, скорее всего, будет решена
По информации «Интерфакса», утром 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма два российских танкера потерпели крушение. В результате один человек погиб и 11 пострадали. Произошел разлив нефтепродуктов.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сейчас спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.
Туроператоры не ждут снижения продаж туров на курорты Черного моря из-за разлива нефти, так как зимой туристы не купаются в море, а к летнему сезону проблема, скорее всего, будет решена, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Будущий курортный сезон еще далеко, а те, кто сейчас бронирует туры, видимо, не сомневаются, что за полгода власти решат этот вопрос", - считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Подобные катастрофы в Черном море уже бывали, то есть использование таких судов предполагает экологическую небезопасность для побережья", - подчеркнул он.
Как правило, курорты Тамани имеют меньшую глубину продаж, так как там нет санаторно-курортного комплекса – в основном, расположены отели, а по ним продажи стартуют позже", - рассказала г-жа Тарасова.
Никто не хочет осложнять себе новогодние праздники. Тем более, что отмены бронирований на этот период возможны только со штрафами", - заключил эксперт.
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