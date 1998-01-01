Илья Уманский: «Никакого запрета на продажу туров в Абхазию нет, но нужно проявлять осторожность»

Глава РСТ рассказал, могут ли туроператоры продавать туры в Абхазию после рекомендаций Минэкономразвития, которые были опубликованы в ноябре

Рекомендация Минэкономразвития РФ о приостановлении продажи туров в Абхазию не означает запрет и не распространяется на продажу отдельных услуг, таких как отели или экскурсии, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

Напомним, что месяц назад в Сухуме произошли протесты абхазской оппозиции против соглашения с РФ об инвестициях. После этого Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.

"Минэкономразвития выпустило рекомендацию, обращенную к туроператорам и другим участникам туристской отрасли, приостановить реализацию туристических продуктов на направлении. Согласно законодательству Российской Федерации, у министерства нет полномочий запрещать реализацию каких-либо услуг или закрывать направления. Эти полномочия отсутствуют согласно закону.

Поэтому Минэкономразвития в обстоятельствах, которые мы все наблюдали, из-за волнений, протестов и каких-то иных проявлений, выпустило рекомендацию быть аккуратными, осторожными и по возможности приостановить продажи", - сказал он на пресс-конференции во вторник.



Г-н Уманский напомнил, что рекомендация была направлена не только к бизнесу, но и к туристам.

"В министерстве обратили внимание на то, что есть некие “проявления”, и туристы могут пострадать, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Эта рекомендация была, на мой взгляд, неправильно интерпретирована, и много на этот счет было различных допущений и рассуждений. Что, по сути, это значит? Это значит, что никакого запрета на реализацию турпродуктов у туроператоров нет. Туроператоры должны проявить некую предусмотрительность и предупредить туристов о возможных опасностях при продаже туров.

То есть туристу на этом фоне, помимо всей остальной информации, которую туроператор должен донести, надо дать разъяснение и в отношении этого явления", - пояснил президент РСТ.



Он добавил, что в то же время рекомендация Минэкономразвития означает, что для туроператоров наступила дополнительную ответственность

“Несмотря на то, что запрета прямого нет, нужно отнестись к этому ответственно и лишний раз подумать, может быть, о какой-то другой дате поездки", - подчеркнул президент РСТ.



Г-н Уманский добавил, что рекомендация дана в отношении реализации туристических продуктов и не распространяется на продажу других услуг.

"Если речь идет о бронировании гостиниц, либо продаже экскурсий на этом направлении, а не турпродукта в понимании его трактовки нашим законом, то рекомендация в этом отношении не работает и не распространяется на эти услуги. Поэтому надо действовать аккуратно, осторожно. Турист должен знать о тех обстоятельствах, в которых он находится, и проявлять повышенное внимание", - пояснил он.



Отметим, что вчера в в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы спрогнозировали, что обтановка в Абхазии стабилизируется к летнему сезону, а российский турпоток восстановится сразу после завершения политического кризиса.

"Туризм очень сильно подвержен влиянию политических ситуаций в той или иной стране. То, что сейчас происходит в Абхазии, называется политический кризис. Поэтому мы, конечно, хотели бы, чтобы кризис ка можно быстрее завершился, потому что наши туристы очень любят ездить в Абхазию.

И абхазы, на мой взгляд, тоже очень любят, когда приезжают российские туристы. Я думаю, что как только закончатся политические волнения, мы будем способствовать тому, чтобы этот турпоток восстановился", - сказал на пресс-конференции в понедельник глава комитета Сангаджи Тарбаев.

/TOURBUS.RU

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