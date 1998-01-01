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17 декабря
Илья Уманский: «Никакого запрета на продажу туров в Абхазию нет, но нужно проявлять осторожность»
Глава РСТ рассказал, могут ли туроператоры продавать туры в Абхазию после рекомендаций Минэкономразвития, которые были опубликованы в ноябре
Рекомендация Минэкономразвития РФ о приостановлении продажи туров в Абхазию не означает запрет и не распространяется на продажу отдельных услуг, таких как отели или экскурсии, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
Напомним, что месяц назад в Сухуме произошли протесты абхазской оппозиции против соглашения с РФ об инвестициях. После этого Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.
"Минэкономразвития выпустило рекомендацию, обращенную к туроператорам и другим участникам туристской отрасли, приостановить реализацию туристических продуктов на направлении. Согласно законодательству Российской Федерации, у министерства нет полномочий запрещать реализацию каких-либо услуг или закрывать направления. Эти полномочия отсутствуют согласно закону.
Поэтому Минэкономразвития в обстоятельствах, которые мы все наблюдали, из-за волнений, протестов и каких-то иных проявлений, выпустило рекомендацию быть аккуратными, осторожными и по возможности приостановить продажи", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
То есть туристу на этом фоне, помимо всей остальной информации, которую туроператор должен донести, надо дать разъяснение и в отношении этого явления", - пояснил президент РСТ.
Он добавил, что в то же время рекомендация Минэкономразвития означает, что для туроператоров наступила дополнительную ответственность
Отметим, что вчера в в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы спрогнозировали, что обтановка в Абхазии стабилизируется к летнему сезону, а российский турпоток восстановится сразу после завершения политического кризиса.
"Туризм очень сильно подвержен влиянию политических ситуаций в той или иной стране. То, что сейчас происходит в Абхазии, называется политический кризис. Поэтому мы, конечно, хотели бы, чтобы кризис ка можно быстрее завершился, потому что наши туристы очень любят ездить в Абхазию.
И абхазы, на мой взгляд, тоже очень любят, когда приезжают российские туристы. Я думаю, что как только закончатся политические волнения, мы будем способствовать тому, чтобы этот турпоток восстановился", - сказал на пресс-конференции в понедельник глава комитета Сангаджи Тарбаев.
Фото: Pixabay.com
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