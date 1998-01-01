Эксперты: В ТОП-3 новогодних продаж вошли Египет, Таиланд и Россия

За две недели до Нового года ведущие туроператоры и агрегаторы туров подводят первые итоги праздничных продаж

Топ-3 популярных направлений у организованных туристов на Новый год за две недели до начала каникул возглавляют Египет и Таиланд. Россия, темпы бронирования которой всю осень отставали от прошлогодних, к середине декабря упрочила свои позиции и вошла в тройку лидеров.

Как ожидают туроператоры, в оставшиеся до новогодних праздников две недели можно ждать нового всплеска бронирований: в прошлом году в этот период туристы приобрели около 10% общего объема новогодних туров по России, - сообщает пресс-служба РСТ.

Так, по данным агрегатора туров «Слетать.ру», рейтинг бронирований на новогодние праздники возглавляет Египет – 25,4% от общего объема продаж. На втором месте Таиланд (20,4%), на третьем Россия (20,2%). Год назад топ-3 выглядел иначе: Россия (24,5%), Египет (17,8%), Таиланд (16,3%).

Тем не менее, как уточнили в компании, спрос на туры по России с заездами в новогодние праздники в 1,3 раза превышает аналогичные показатели прошлого года, при этом средний чек на направлении вырос на 22,3% – до 86 тыс. рублей.

В интернет-магазине туров Travelata.ru самым популярным новогодним направлением также стал Египет.

«В стране планируют провести январские каникулы 29% туристов, которые забронировали туры в нашем интернет-магазине. Средний чек такого путешествия составляет 265 тысяч рублей. В прошлом году на первой строчке рейтинга была Россия с 38%. В этом сезоне Таиланд и Россия делят вторую позицию – у них по 17%. В прошлом году Таиланд занимал четвертое место с 8%. Средний чек курортов Юго-Восточной Азии значительно снизился – с 433 до 374 тысяч рублей.

Стоимость отдыха внутри России, наоборот, выросла с 85 до 110 тысяч. На третьем месте ОАЭ (14%), годом ранее направление занимало вторую строчку рейтинга (22%). За год средняя цена поездки в Эмираты выросла с 305 до 346 тысяч рублей», – рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

По данным сети турагентств «Магазин горящих путевок», в тройку лидеров по продажам на середину декабря также входят Египет, Таиланд и Россия. Средний чек на двоих составляет 146 тыс., 231 тыс. и 105 тыс. рублей соответственно.

По словам директора по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарьи Домостроевой, продажи новогоднего отдыха в Россия активизировались с середины ноября.

«Россия однозначно в тройке лидеров по спросу на эти даты. У нас продукт сильно диверсифицированный и доля продаж России сейчас сопоставима с основными востребованными на Новый год зарубежными направлениями – Египтом, Таиландом, ОАЭ. Похожая картина может быть у любого массового туроператора, кто серьезно занимается Россией.

Из внутренних направлений больше всего у нас выросли продажи туров в Москву – практически в три раза, в Санкт-Петербург – вдвое. Меньше всего прирост по Сочи, но здесь у нас изначально большие объемы, поэтому резкого роста ждать нельзя.

Все, что мы запланировали продать на новогодние каникулы внутри страны, раскупается хорошо», – пояснила она.

В компании «Алеан» отмечают рост новогодних бронирований по России на 10-12%. На первом месте курорты Краснодарского края, на которые приходится 37% всех новогодних заявок. Подавляющая часть туристов выбирает Сочи (72%), еще 13% – Геленджик, 10% – Анапу.

На втором месте Кавминводы (23%), затем идут Москва и Подмосковье (9%), Крым (5%), Санкт-Петербург (4%), Калининградская область (3%).

Средний чек на проживание в отелях на новогодние праздники вырос в компании в пределах 10-20% относительно прошлого года.

/TOURBUS.RU