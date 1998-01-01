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Pegasus Airlines увеличит частоту полетов из Стамбула в Петербург/ "ЮТэйр" попала в санкционный список Евросоюза/ “Аэрофлот” начал полеты в рамках программы «мокрого» лизинга с авиакомпанией iFly

Pegasus Airlines с 6 января увеличит частоту полетов из Стамбула в Петербург

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 6 января 2025 года увеличит частоту полетов из Стамбула в Петербург с одного до двух раз в день, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").





Дополнительный рейс будет отправляться из "Пулково" в 2:30 с прилетом в Стамбул (аэропорт имени Сабихи Гёкчен) в 6:25 по местному времени.

Рейсы из "Пулково" в Стамбул выполняют также Turkish Airlines и авиакомпания "Россия".



"ЮТэйр" попала в санкционный список Евросоюза

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" оказалось в числе российских компаний, внесенных в обновленный санкционный список Евросоюза, сообщает «Интерфакс».

В качестве обоснования включения в список указано, что "ЮТэйр", "являясь подрядчиком министерства обороны России, оказывала материально-техническую поддержку российским Вооруженным силам", в том числе путем перевозки военнослужащих.



Также, по мнению европейских регуляторов, "ЮТэйр" связана с фигурирующим в списке Владимиром Богдановым и неоднократно получала "существенную финансовую поддержку от российского правительства".



"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута.

Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".



“Аэрофлот” начал полеты в рамках программы «мокрого» лизинга с авиакомпанией iFly

“Аэрофлот” приступает к выполнению полётов в рамках программы «мокрого» лизинга с авиакомпанией iFly. Первый рейс SU5832 Москва — Хабаровск вылетел из аэропорта Шереметьево 15 декабря.

По условиям договора авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами. На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.

Лайнеры авиакомпании iFly вмещают 28 кресел класса «Комфорт» и 350 кресел класса "Эконом". Это существенно увеличит ёмкостное предложение по наиболее востребованному классу обслуживания на рейсах повышенного спроса в пиковый период новогодних праздников и зимних каникул.

Билеты в классе «Эконом» реализуются по доступным фиксированным «плоским» тарифам.

Шаг кресел в салоне самолётов iFly сопоставим межкресельному расстоянию на аналогичных бортах А330 Аэрофлота. Перечень предлагаемых услуг на рейсах, выполняемых на самолётах iFly, адаптирован под стандарты Группы «Аэрофлот».

«Аэрофлот» стал первым авиаперевозчиком России, который реализует программу «мокрого» лизинга и осуществил такую реализацию в максимально короткие сроки, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

/TOURBUS.RU