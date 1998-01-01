Стало известно, как работают в рождественские и новогодние праздники визовые центры стран Европы

В декабре-начале января визовые центры европейских стран традиционно корректируют график работы из-за рождественских и новогодних каникул.

АТОР сегодня опубликовал информацию обо всех ключевых изменениях, которые влияют на сроки подачи и получения документов.

АВСТРИЯ

С 30 декабря по 8 января 2025 года все визовые центры Австрии закрыты. C 9 января – выдача и консультации в открытых в эту дату центрах, приёма нет.С 13 января ВЦ Австрии работают в обычном режиме.

Последний день приёма в визовые центры (ВЦ) с увеличенным транзитным временем – 16 декабря. Последний день приёма в ВЦ со стандартным транзитным временем – 18 декабря. После этой даты подача возможна подача документов только в Москве.

Последний день приёма документов в ВЦ в Москве – 19 декабря. 23-27декабря визовый центр Австрии в Москве работает лишь на выдачу и отправку готовых паспортов.

БОЛГАРИЯ

Последний день приема документов в Москве – 27 декабря. Визовый центр Болгарии в Москве будет закрыт с 28 декабря по 8 января 2025 года. С 9 января ВЦ работает в обычном режиме.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Визовые центры Великобритании будут закрыты с 28 декабря по 8 января 2025 года.

ВЕНГРИЯ

Все визовые центры Венгрии в РФ будут закрыты с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.С 9 января ВЦ работают в обычном режиме.

Минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульский отдел Посольства. Если до поездки остается менее 15 дней, документы к рассмотрению приняты не будут. В случае если в период рассмотрения попадают праздничные или нерабочие дни – срок рассмотрения будет увеличен.

Последний день подачи документов в ВЦ в Москве – 27 декабря. В этом случае ориентировочная дата выхода документов с рассмотрения – 27 января 2025 года.

Последний рабочий день ВЦ в Санкт-Петербурге – 27 декабря.

ГЕРМАНИЯ

ВЦ Германии в РФ закрыты с 28 декабря по 8 января 2025 года.

ГРЕЦИЯ

Последний день приема документов в городах Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург – 20 декабря. 23-27 декабря ВЦ будут открыты только для выдачи готовых паспортов и консультаций.

Все визовые центры Греции закрыты с 30 декабря по 8 января 2025 года.

ИСПАНИЯ

Визовые центры Испании будут закрыты 24 и 25 декабря, а также с 28 декабря по 8 января 2025 года.

ИТАЛИЯ

Визовые центры Италии будут закрыты с 28 декабря по 8 января 2025 года.

КИПР

Консульство Кипра в Москве будет закрыто 25, 26, 30, 31 декабря, а также 1 и 6 января 2025 года. В остальные будние дни приём и выдача документов осуществляются в обычном режиме.

МАЛЬТА

Визовые центры Мальты будут закрыты с 28 декабря по 8 января 2025 года.

НИДЕРЛАНДЫ

Визовые центры Нидерландов будут закрыты 25-26 декабря, а также с 28 декабря по 8 января 2025 года.

ПОРТУГАЛИЯ

Визовые центры Португалии будут закрыты 25 декабря, а также с 28 декабря по 8 января 2025 года.

СЛОВАКИЯ

Визовые центры Словакии будут закрыты 24-26 декабря, а также с 28 декабря по 8 января 2025 года.

СЛОВЕНИЯ

Последний день приема заявлений в региональных визовых центрах Словении – 16 декабря, в Москве – 19 декабря. С 17 декабря ВЦ в регионах, и с 20 декабря в Москве ВЦ будут работать только на выдачу готовых паспортов. Прием и выдача заявлений возобновятся с 9 января 2025 года.

ФРАНЦИЯ

Визовые центры Франции будут закрыты с 28 декабря по 8 января 2025 года.

ШВЕЙЦАРИЯ

Визовые центры Швейцарии будут закрыты 24-26 декабря, а также с 28 декабря по 8 января 2025 года.

Оплата дополнительных услуг и сервисных сборов возможна только картой. Запись на подачу заявления на визу возможна примерно за 30 дней, процесс рассмотрения занимает 15 дней.

ХОРВАТИЯ

Последний день приёма заявлений в региональных визовых центрах Хорватии – 20 декабря. После этой даты ВЦ в регионах работают только на выдачу готовых паспортов.

Последний день приёма заявлений в Москве – 24 декабря. 25, 26 и 27 декабря все ВЦ Хорватии работают на выдачу готовых паспортов.

С 30 декабря по 8 января 2025 года визовые центры закрыты.

ШВЕЦИЯ

С 30 декабря по 8 января 2025 года все ВЦ Швеции закрыты.