Туризм: Происшествия

Директор туфирмы LifeTravel Premium приговорена к трем годам колонии за мошенничество/ Дело о гибели высаженного из поезда кота Твикса прекращено/ В горах Северной Осетии объявлена лавинная опасность

Директор туфирмы LifeTravel Premium приговорена к трем годам колонии

Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил директора туристической фирмы LifeTravel Premium Анастасию Прохоренкову к 3 годам колонии за хищение 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по региону.



Она признана виновной в четырех эпизодах хищения средств потерпевших путем злоупотребления доверием в значительном, крупном и особо крупном размерах.

"Ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.



По материалам дела, Прохоренкова с февраля по август 2024 года под предлогом оказания услуг по бронированию туров и оплате билетов похитила средства клиентов, общая сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

Прокурор просил назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 150 тыс. Рублей.

Дело о гибели высаженного из поезда кота Твикса прекращено

Следствие прекратило уголовное дело проводницы поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, возбужденное после гибели кота Твикса, сообщил "Интерфаксу" адвокат Владислав Идамжапов.

"Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено. Следствие установило, что отсутствует само событие преступления. С этим решением я и моя подзащитная согласны, поскольку, как было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир.

Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура", - рассказал адвокат.



По его словам, проводница и пассажиры думали, что кот является уличным и случайно запрыгнул в поезд.

"Первыми кота обнаружили пассажиры, которые начали выражать возмущение проводнице в связи с нахождением кота в вагоне без хозяина. В условиях ограниченного времени проводница взяла кота на руки, прошла по всему вагону и спросила у каждого пассажира, кому принадлежит этот животное. Это подтверждается видеозаписями из вагона. Никто не опознал кота, в том числе пассажир, который его перевозил", - сообщил Идамжапов.

После этого, по его словам, один из пассажиров высадил животное на перрон.



Твикс был высажен на перрон в Кирове из поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в январе 2024 года. На кота был оформлен билет, ему удалось выбраться из переноски, когда перевозивший его пассажир спал. В тот момент на улице было минус 25-30 градусов.

В итоге кот погиб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "жестокое обращение с животными".



В горах Северной Осетии объявлена лавинная опасность

Лавинная опасность объявлена в горных районах Северной Осетии, есть риск повреждения инфраструктуры, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"С 18:00 мск 15 декабря до 18:00 мск 16 декабря "в горных районах Республики Северная Осетия-Алания выше 2 000 м лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района", - говорится в сообщении.



Отмечается, что есть риск повреждения опор линий электропередач, домов, автодорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

/TOURBUS.RU