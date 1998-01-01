Новости Российский гастротуризм будет широко представлен на выставке MITT 2025 В 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 примут участие кубанская винодельня «Шато де Талю», сибирский ресторан «Забой» и многие другие

В последние несколько лет россияне начинают обращать всё больше внимания на нестандартные виды туризма, среди которых особенно следует выделить гастрономический. Вкусно поесть, наверное, любит каждый, а вкусно поесть в новом месте — тем более. Этим летом сервис «Яндекс. Путешествия» включил гастротуризм в топ-5 направлений, набирающих популярность. А по оценке Российского союза туриндустрии, этот сектор растёт на 15-17% в год. В условиях небывалой востребованности путешествий по нашей стране каждый город и регион стремится чем-то выделиться и запомниться — в том числе, конечно же, локальными продуктами и блюдами. И не зря, ведь, по статистике, 80% туристов заранее изучают местную кухню, а 70% на основании этой информации даже принимают решение, куда поехать. Кухня российских регионов чрезвычайно богата и разнообразна, однако лидером с точки зрения гастротуризма является Кавказ. Это показывают данные опроса Tutu, согласно которому большинство респондентов (13,75%) хотят попробовать местные блюда. Туристической жемчужиной Кавказа заслуженно считается Дагестан –– это касается и кулинарии. В республике путешественники могут отведать такие фирменные блюда, как хинкал (кусочки теста, сваренные в бульоне), курзе («родственник» пельменей) и чуду (лепёшки с различными начинками). Несмотря на множество незнакомых названий, гостям в Дагестане будет уютно: местные блюда готовят просто и с душой, как дома. Соседний Краснодарский край тоже не разочарует охотников за гастрономическими впечатлениями. Благодаря мягкому климату и близости моря блюда этого региона порадуют зеленью, свежими овощами и фруктами, рыбой и морепродуктами. Также уважают на Кубани и мясо. Кроме того, Краснодарский край занимает ведущие позиции по производству вина в России, поэтому обязательно стоит посетить такие винодельни, как «Шато де Талю», «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Фанагория», «Голубицкое» и другие. Ещё одним центром гастротуризма можно назвать Калининградскую область. Местная кухня поистине интернациональная и объединяет в себе русские, литовские, немецкие, прусские и польские блюда. Ну а визитная карточка региона — это кёнигсбергские клопсы: блюдо родом из Германии представляет собой тефтели из телятины, томлённые в сливочном соусе с добавлением каперсов. Хиты и новинки локальной кухни можно попробовать на ежегодном фестивале Kaliningrad Street Food, который, по словам организаторов, является «крупнейшей в России выставкой уличной еды». Но не только европейская часть нашей страны сильна в гастрономии — Востоку тоже есть, чем удивить. Например, блюда Республики Алтай точно надолго запомнятся путешественникам. В основе локальной кухни — молоко и мясо, главным образом, баранина или конина. Также в регионе популярен ячмень, из которого готовят самый известный алтайский суп — кочо. После основной трапезы подают чай на местных травах, а также десерт из брусники, кедровых орешков и мёда или боорсок — обжаренные во фритюре шарики из теста. Настоящую сибирскую кухню можно отведать в Кемеровской области. Гастрономическая история региона неразрывно связана с традициями коренных народов — шорцев и телеутов. Главную роль в их рационе играло мясо, а весной и осенью — рыба и молочные продукты. Не менее важное место в меню занимали дикоросы (ягоды, грибы, орехи, травы). Эти и другие локальные специалитеты в оригинальной интерпретации можно отведать в ресторане «Забой», входящий в шорт-лист премии Wheretoeat Siberia 2024. Отправляясь в Приморский край, туристы мечтают на год вперёд наесться морепродуктов, и можно с точностью сказать — их чаяния будут оправданы. Во Владивостоке любое блюдо могут сделать с гребешком или морской капустой, даже шоколад — он продаётся в фирменных магазинах фабрики «Приморский кондитер» и в любых городских супермаркетах. В ресторанах и кафе можно попробовать блюда локальной и зарубежных кухонь, приготовленные с местным колоритом: например, дальневосточную уху, хинкали с крабом, паровые булочки пян-се или закуску из папоротника. Стенды этих и других регионов, знаменитых своей гастрономией, вы сможете посетить на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства. Среди участников MITT в составе объединённых региональных стендов — винодельня «Шато де Талю» и ресторан «Забой», которые в прошлые годы выступали спонсорами ежегодного торжественного приема для ВИП-гостей — Министерского коктейля. Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере гастротуризма! Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: пресс-служба MITT



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