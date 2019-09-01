Владимир Рубцов: «Если в Турции отменят all inclusive, российский турпоток сократится очень быстро»

Отмена системы "все включено" в отелях Турции приведет к быстрому сокращению российского турпотока и переориентации туристов, в первую очередь, на Египет, считает гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого цитирует «Интерфакс».

"Если в Турции отменят all inclusive, российский турпоток сократится очень быстро. И выиграют другие направления, например, Египет. Мы с 1998 года летаем в Турцию на "все включено", мы все к этому привыкли: отдыхать в отелях, где включено трехразовое питание в течение дня, напитки, закуски и все, что может понадобиться на отдыхе. Это очень удобно в первую очередь для семей с детьми.

ейчас наш массовый турист не готов к отдыху без all Inclusive, должны пройти десятки лет для того, чтобы поменялась эта ментальность", - сказал он на пресс-конференци





Как мы сообщали ране, в последние месяцы представители турбизнеса Турции активно высказываются в пользу отмены системы "все включено", так как туристы во время подобного отдыха проводят все свое время в отелях, а расположенные вокруг бизнесы – рестораны, магазины, сувенирные лавки – не получают клиентов.

Кроме того, критике подвергается система питания на шведском столе без ограничений, приводящая к большим объемам выбрасываемой еды.

По словам г-на Рубцова, в Турции многие считают, что отмена all inclusive также приведет к тому, что отельеры станут больше зарабатывать за счет оптимизации расходов на питание и повышения доходов от ресторанов и кафе в отелях.



"Здесь вопрос в том, можно ли за счет отмены "все включено" повысить выручку отеля. Когда турист приезжает в отель среднего уровня "все включено" в Аланье, его дополнительные расходы стремятся к нулю. В отеле у него все оплачено. Он не пойдет в ресторан в город за дополнительную плату и хорошо если купит во время отдыха какие-то экскурсии или сувениры, спа-услуги.

Если отменить "все включено", стоимость размещения должна снизиться, но поедут ли наши туристы отдыхать в Турцию в отели, где будет питание завтрак или полупансион, большой вопрос. Я считаю, что не поедут", - пояснил он.



Эксперт добавил, что разговоры об отмене all inclusive ведутся в условиях, когда в Турции из-за высокой инфляции сильно выросли цены в ресторанах и кафе.

"Сейчас в Турции мясо стоит дороже, чем в России. Поход в качественный ресторан может стоить 20 тыс. рублей на двоих. То есть, явно небольшая доля наших туристов готова тратить такие деньги на питание, тем более каждый день. А в отеле без "все включено" обед или ужин в ресторане вряд ли будет стоить заметно дешевле.

В условиях системы "все включено" с гарантированным объемом отельеры могут поддерживать более низкие цены за счет масштабных закупок. В ресторанах "а ля карт" это сделать сложнее", - сказал он.



Гендиректор туроператора добавил, что некоторые отели могут в качестве эксперимента начать вводить полупансион параллельно с "все включено". Либо ввести раздачу еды на шведском столе поварами, как это было организовано во время пандемии коронавируса.



"Если все же отельеры Турции начнут отменять all inclusive, я думаю, российские туристы переориентируются на Египет, где сейчас быстро растет число качественных отелей с этой системой, а цены ниже, чем в Турции. А часть туристов, особенно живущих за Уралом, выберут азиатские страны, где сравнительно дешевая еда и услуги", - добавил он.

По мнению г-на Рубцова, ограничения системы "все включено", такие, как например, введение безалкогольных пакетов, также вряд ли будут пользоваться спросом у российских туристов.



Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), в этом году российские туристы стали реже выходить за территорию отелей в Турции из-за роста цен в ресторанах и магазинах. При этом в 2024 году страна останется наиболее популярным направлением зарубежных поездок россиян, а российский турпоток восстановится до уровня допандемийного 2019 года - 7 млн турпоездок.

/TOURBUS.RU