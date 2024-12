Новости Владимир Рубцов: «Если в Турции отменят all inclusive, российский турпоток сократится очень быстро» Гендиректор туроператора Fun&Sun прокомментировал желание ряда турецких отельеров отказаться от популярной системы питания

Отмена системы "все включено" в отелях Турции приведет к быстрому сокращению российского турпотока и переориентации туристов, в первую очередь, на Египет, считает гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого цитирует «Интерфакс». "Если в Турции отменят all inclusive, российский турпоток сократится очень быстро. И выиграют другие направления, например, Египет. Мы с 1998 года летаем в Турцию на "все включено", мы все к этому привыкли: отдыхать в отелях, где включено трехразовое питание в течение дня, напитки, закуски и все, что может понадобиться на отдыхе. Это очень удобно в первую очередь для семей с детьми. ейчас наш массовый турист не готов к отдыху без all Inclusive, должны пройти десятки лет для того, чтобы поменялась эта ментальность", - сказал он на пресс-конференци



Как мы сообщали ране, в последние месяцы представители турбизнеса Турции активно высказываются в пользу отмены системы "все включено", так как туристы во время подобного отдыха проводят все свое время в отелях, а расположенные вокруг бизнесы – рестораны, магазины, сувенирные лавки – не получают клиентов. Кроме того, критике подвергается система питания на шведском столе без ограничений, приводящая к большим объемам выбрасываемой еды. По словам г-на Рубцова, в Турции многие считают, что отмена all inclusive также приведет к тому, что отельеры станут больше зарабатывать за счет оптимизации расходов на питание и повышения доходов от ресторанов и кафе в отелях.



"Здесь вопрос в том, можно ли за счет отмены "все включено" повысить выручку отеля. Когда турист приезжает в отель среднего уровня "все включено" в Аланье, его дополнительные расходы стремятся к нулю. В отеле у него все оплачено. Он не пойдет в ресторан в город за дополнительную плату и хорошо если купит во время отдыха какие-то экскурсии или сувениры, спа-услуги. Если отменить "все включено", стоимость размещения должна снизиться, но поедут ли наши туристы отдыхать в Турцию в отели, где будет питание завтрак или полупансион, большой вопрос. Я считаю, что не поедут", - пояснил он.



Эксперт добавил, что разговоры об отмене all inclusive ведутся в условиях, когда в Турции из-за высокой инфляции сильно выросли цены в ресторанах и кафе.

"Сейчас в Турции мясо стоит дороже, чем в России. Поход в качественный ресторан может стоить 20 тыс. рублей на двоих. То есть, явно небольшая доля наших туристов готова тратить такие деньги на питание, тем более каждый день. А в отеле без "все включено" обед или ужин в ресторане вряд ли будет стоить заметно дешевле. В условиях системы "все включено" с гарантированным объемом отельеры могут поддерживать более низкие цены за счет масштабных закупок. В ресторанах "а ля карт" это сделать сложнее", - сказал он.



Гендиректор туроператора добавил, что некоторые отели могут в качестве эксперимента начать вводить полупансион параллельно с "все включено". Либо ввести раздачу еды на шведском столе поварами, как это было организовано во время пандемии коронавируса.



"Если все же отельеры Турции начнут отменять all inclusive, я думаю, российские туристы переориентируются на Египет, где сейчас быстро растет число качественных отелей с этой системой, а цены ниже, чем в Турции. А часть туристов, особенно живущих за Уралом, выберут азиатские страны, где сравнительно дешевая еда и услуги", - добавил он.

По мнению г-на Рубцова, ограничения системы "все включено", такие, как например, введение безалкогольных пакетов, также вряд ли будут пользоваться спросом у российских туристов.



Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), в этом году российские туристы стали реже выходить за территорию отелей в Турции из-за роста цен в ресторанах и магазинах. При этом в 2024 году страна останется наиболее популярным направлением зарубежных поездок россиян, а российский турпоток восстановится до уровня допандемийного 2019 года - 7 млн турпоездок. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка