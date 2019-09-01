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16 декабря
Владимир Рубцов: «Если в Турции отменят all inclusive, российский турпоток сократится очень быстро»
Гендиректор туроператора Fun&Sun прокомментировал желание ряда турецких отельеров отказаться от популярной системы питания
Отмена системы "все включено" в отелях Турции приведет к быстрому сокращению российского турпотока и переориентации туристов, в первую очередь, на Египет, считает гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого цитирует «Интерфакс».
"Если в Турции отменят all inclusive, российский турпоток сократится очень быстро. И выиграют другие направления, например, Египет. Мы с 1998 года летаем в Турцию на "все включено", мы все к этому привыкли: отдыхать в отелях, где включено трехразовое питание в течение дня, напитки, закуски и все, что может понадобиться на отдыхе. Это очень удобно в первую очередь для семей с детьми.
ейчас наш массовый турист не готов к отдыху без all Inclusive, должны пройти десятки лет для того, чтобы поменялась эта ментальность", - сказал он на пресс-конференци
Как мы сообщали ране, в последние месяцы представители турбизнеса Турции активно высказываются в пользу отмены системы "все включено", так как туристы во время подобного отдыха проводят все свое время в отелях, а расположенные вокруг бизнесы – рестораны, магазины, сувенирные лавки – не получают клиентов.
Кроме того, критике подвергается система питания на шведском столе без ограничений, приводящая к большим объемам выбрасываемой еды.
По словам г-на Рубцова, в Турции многие считают, что отмена all inclusive также приведет к тому, что отельеры станут больше зарабатывать за счет оптимизации расходов на питание и повышения доходов от ресторанов и кафе в отелях.
Если отменить "все включено", стоимость размещения должна снизиться, но поедут ли наши туристы отдыхать в Турцию в отели, где будет питание завтрак или полупансион, большой вопрос. Я считаю, что не поедут", - пояснил он.
В условиях системы "все включено" с гарантированным объемом отельеры могут поддерживать более низкие цены за счет масштабных закупок. В ресторанах "а ля карт" это сделать сложнее", - сказал он.
/TOURBUS.RU
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