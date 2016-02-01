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13 декабря
Горячие авиановости
«Белавиа» свяжет Петербург с Брестом и Витебском/ "Азимут" получил допуски на рейсы в Саудовскую Аравию/ «Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска на Хайнань
«Белавиа» свяжет Петербург с Брестом и Витебском
«Азимут» получил допуски на рейсы в Саудовскую Аравию
Авиакомпания "Азимут" получила допуски Росавиации на выполнение рейсов в Саудовскую Аравию из Сочи и Минеральных Вод, сообщается на сайте ведомства.
«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска на Хайнань
«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта.
Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск обслуживает авиакомпания «Россия» на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелёты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона.
Как напомнили в пресс-службе, в 2023 году Аэрофлот перевёз 25,2 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн.
Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
/TOURBUS.RU
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