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13 декабря
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«Белавиа» свяжет Петербург с Брестом и Витебском/ "Азимут" получил допуски на рейсы в Саудовскую Аравию/ «Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска на Хайнань


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«Белавиа» свяжет Петербург с Брестом и Витебском
 Государственная белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует открыть прямое авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Игорь Чергинец журналистам.
"Мы хотели бы и из Бреста, и из Витебска начать полеты в Питер. Брест мы уже достаточно сильно проработали. Я думаю, что мы найдем возможность из Бреста полететь в Питер уже в следующем году", - сказал он.

Г-н Чергинец уточнил, что запуск рейсов из Витебска требует больше времени.
Он также отметил рост пассажиропотока на рейсах между Минском и Петербургом. За 11 месяцев было перевезено 200 тыс. человек, что на 11% больше, чем годом ранее, - сообщает «Интерфакс».

 

«Азимут» получил допуски на рейсы в Саудовскую Аравию

Авиакомпания "Азимут" получила допуски Росавиации на выполнение рейсов в Саудовскую Аравию из Сочи и Минеральных Вод, сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказу Росавиации от 11 декабря 2024 года, "Азимут" получил временные допуски на выполнение рейсов по маршруту Минеральные Воды - Эр-Рияд два раза в неделю и по маршруту Сочи - Эр-Рияд также дважды в неделю.
По данным сервисов бронирования и продажи билетов, ранее авиакомпания не летала по этим направлениям.

"Азимут" также получил допуск на выполнение рейса Минеральные Воды - Карши (Узбекистан) семь раз в неделю.
Как сообщалось, авиакомпания выполняет рейсы в Узбекистан из нескольких городов РФ с апреля 2023 года. Полеты осуществляются по маршрутам Сочи - Ургенч, Сочи - Самарканд, Сочи - Ташкент, Минеральные Воды - Самарканд, Уфа - Самарканд, Москва ("Внуково") - Самарканд.
"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.

«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска на Хайнань

«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта.

Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск  обслуживает авиакомпания «Россия» на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелёты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона.

 

Как напомнили в пресс-службе, в 2023 году Аэрофлот перевёз 25,2 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн.

Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

/TOURBUS.RU


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