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«Белавиа» свяжет Петербург с Брестом и Витебском

Государственная белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует открыть прямое авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Игорь Чергинец журналистам.

"Мы хотели бы и из Бреста, и из Витебска начать полеты в Питер. Брест мы уже достаточно сильно проработали. Я думаю, что мы найдем возможность из Бреста полететь в Питер уже в следующем году", - сказал он.



Г-н Чергинец уточнил, что запуск рейсов из Витебска требует больше времени.

Он также отметил рост пассажиропотока на рейсах между Минском и Петербургом. За 11 месяцев было перевезено 200 тыс. человек, что на 11% больше, чем годом ранее, - сообщает «Интерфакс». «Азимут» получил допуски на рейсы в Саудовскую Аравию Авиакомпания "Азимут" получила допуски Росавиации на выполнение рейсов в Саудовскую Аравию из Сочи и Минеральных Вод, сообщается на сайте ведомства.



Согласно приказу Росавиации от 11 декабря 2024 года, "Азимут" получил временные допуски на выполнение рейсов по маршруту Минеральные Воды - Эр-Рияд два раза в неделю и по маршруту Сочи - Эр-Рияд также дважды в неделю.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, ранее авиакомпания не летала по этим направлениям.



"Азимут" также получил допуск на выполнение рейса Минеральные Воды - Карши (Узбекистан) семь раз в неделю.

Как сообщалось, авиакомпания выполняет рейсы в Узбекистан из нескольких городов РФ с апреля 2023 года. Полеты осуществляются по маршрутам Сочи - Ургенч, Сочи - Самарканд, Сочи - Ташкент, Минеральные Воды - Самарканд, Уфа - Самарканд, Москва ("Внуково") - Самарканд.

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.



«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска на Хайнань «Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов из Красноярска в Санья до 4 в неделю. Дополнительная частота с вылетом из Красноярска по средам и обратным рейсом с острова Хайнань по четвергам запускается 22 января. Продажа билетов открыта. Воздушную линию Красноярск — Санья — Красноярск обслуживает авиакомпания «Россия» на комфортабельных лайнерах Boeing 737. Прямые перелёты из Сибири на круглогодичный морской курорт Китая пользуются спросом у жителей региона. Как напомнили в пресс-службе, в 2023 году Аэрофлот перевёз 25,2 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 47,3 млн. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства. /TOURBUS.RU

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