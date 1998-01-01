Туризм.РФ выходит на рынок аутсорсинга финансовых и бухгалтерских услуг для туриндустрии

Как сообщили нам в пресс-службе госкорпорации Туризм.РФ, здесь запущено новое направление аутсорсинга финансовых и бухгалтерских услуг, а также кадровое сопровождение для предприятий, работающих в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

На базе общего центра обслуживания (ОЦО) Туризм.РФ предприятия, задействованные в развитии российской туротрасли, смогут получить комплекс услуг по финансовому учету и отчетности, кадровому и бюджетному сопровождению, взаимодействию с Федеральным казначейством и движению денежных средств на лицевых счетах, а также организовать делопроизводство и текущий документооборот.

Основная специализация ОЦО Туризм.РФ – сопровождение туристических инвестпроектов от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию, работа с казначейскими операциями и бюджетными инвестициями.

Кроме того, эксперты Корпорации готовы оказать поддержку при составлении и верификации финансовых моделей, бизнес-планов, и их аудите.

Все заинтересованные лица смогут получить налоговые, бухгалтерские и юридические консультации, а также услуги по организационному проектированию и стоимостному инжинирингу.

Компетенции сотрудников ОЦО Туризм.РФ помогут сократить операционные расходы и существенно сэкономить время на поддержку рутинных операций.

Гибкая система тарифов позволит подобрать индивидуальный тариф обслуживания для нужд конкретного предприятия.

Для отечественных компаний, работающих в туризме и индустрии гостеприимства, открывается дополнительная возможность заниматься глобальным развитием бизнеса, передав сопровождение текущих процессов отраслевым экспертам, - отметили в корпорации

Напомним, что АО «Корпорация Туризм.РФ» реализует проекты развития туристической инфраструктуры по всей стране – от гостиниц до всесезонных федеральных курортов, выступая единым окном получения мер господдержки и предоставляя земельные участки для строительства туробъектов.

В настоящее время в инвестиционном портфеле Туризм.РФ – 199 инвестиционных проектов объемом в 900 млрд руб.

/TOURBUS.RU