Опрос:Российские семьи хотят увидеть Камчатку, Сочи и Калининград

Россияне назвали лучшие туристические места для путешествий всей семьей в 2024 году

Участники конкурса «Это у нас семейное», который стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», назвали лучшие туристические места для семейных путешествий в 2025 году.

Так, самым востребованным направлением у семей оказалась Камчатка, на втором месте - Сочи, замыкает тройку лидеров самый западный регион России – Калининградская область.

В целом, в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из всех 89 регионов страны. В финале конкурса оказались 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан.

В туры по всей России – от Камчатки до Калининграда: Камчатка, Сахалин, Приморье, Байкал, Калининградская, Мурманская области, Карелия и Санкт-Петербург, Татарстан, Сочи, - они смогли отправиться благодаря выходу в финал.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что такие масштабные семейные поездки они впервые организовали в этом году вместе с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»:

«Семьи получили уникальную возможность исследовать новые туристические места России, и теперь они вдохновляют других на путешествия всей семьей. Ведь многие считают, что собраться в поездку таким большим составом - очень сложно и чаще всего, люди выбирают привычные места для отпуска.

Все туристические маршруты были составлены по единому стандарту программы гражданско-патриотического и общественно полезного детского и молодежного туризма. В каждом из туров было предусмотрено обязательное наличие 3 составляющих: образовательно-просветительской, туристической и полезной. Для участников семейных поездок дополнительно учитывались и интересы всех членов семьи».

По результатам опроса сервиса "Яндекс.Путешествия", проведенного ранее, самым популярным направлением для семейных путешествий в пределах страны оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область — туда хотят поехать 41% россиян. Далее следует Краснодарский край (39%) и только потом Москва (26%).

/TOURBUS.RU