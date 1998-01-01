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12 декабря
Совет ЕС: Болгария и Румыния полностью войдут в Шенген с 1 января 2025 года
Сегодня принято решение о полном отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией
Совет ЕС принял в четверг решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года.
"Это исторический момент - наконец-то приветствовать Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгенского пространства. Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью. Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер, которого цитирует «Интерфакс».
После вступления в Евросоюз Болгария и Румыния применяли части Шенгенского законодательства, включая те, которые касаются контроля на внешних границах, сотрудничества полицейских служб и использования шенгенской информационной системы.
30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года оставшихся частей Шенгенского соглашения и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.
Российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России.
"Срок оформления виз в консульстве Италии в Москве сократился до 20 дней, в консульстве. В консульствах Франции и Венгрии он составляет 3 недели, Испании – 2-3 недели. По сравнению с летним сезоном доля выдаваемых россиянам многократных виз не выросла.
История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - говорится в сообщении.
По данным Еврокомиссии, россияне в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на шенгенские визы. Доля отказов составила 10,6%, что почти соответствует уровню 2022 года.
Доля многократных виз составила 49% от общего числа выданных разрешений на въезд. В 2022 году их доля достигала 72%.
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