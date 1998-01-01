Новости Совет ЕС: Болгария и Румыния полностью войдут в Шенген с 1 января 2025 года Сегодня принято решение о полном отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией

Совет ЕС принял в четверг решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. "Это исторический момент - наконец-то приветствовать Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгенского пространства. Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью. Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Венгрии Шандор Пинтер, которого цитирует «Интерфакс». После вступления в Евросоюз Болгария и Румыния применяли части Шенгенского законодательства, включая те, которые касаются контроля на внешних границах, сотрудничества полицейских служб и использования шенгенской информационной системы. 30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года оставшихся частей Шенгенского соглашения и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.



В настоящее время Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн населения. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не отменен, а Ирландия не входит в Шенгенскую зону, напоминает Совет ЕС в своем коммюнике.

Российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России. "Срок оформления виз в консульстве Италии в Москве сократился до 20 дней, в консульстве. В консульствах Франции и Венгрии он составляет 3 недели, Испании – 2-3 недели. По сравнению с летним сезоном доля выдаваемых россиянам многократных виз не выросла. История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - говорится в сообщении.



По данным АТОР, консульство Италии в Москве выдает визы на даты поездки и до двух лет, консульство Испании – от 1 месяца до 6 месяцев, реже до 1 года, консульство Франции – от 6 месяцев до 1 года. Греция и Венгрия по-прежнему оформляют однократную визу под даты путешествия. По данным Еврокомиссии, россияне в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на шенгенские визы. Доля отказов составила 10,6%, что почти соответствует уровню 2022 года. Доля многократных виз составила 49% от общего числа выданных разрешений на въезд. В 2022 году их доля достигала 72%.

/TOURBUS.RU

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