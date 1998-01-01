В городе на Неве завершился туристический навигационный сезон

В Северной столице завершился сезон туристской навигации, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

В этом году в общей сложности водные транспортные маршруты Санкт Петербурга перевезли 3,8 млн пассажиров. Из них 1,3 млн воспользовались скоростными судами, а 2,5 млн — экскурсионно-прогулочными маршрутами.

В нынешнем сезоне возможности для туристских водных путешествий в городе на Неве стали еще шире. Были запущены три новых скоростных катамарана. Состоялось открытие причала «Лахта Центр» и водного маршрута к нему из центра города. Также введены в эксплуатацию пассажирские причалы «Зимняя канавка» на Дворцовой набережной и «Набережная Макарова» на Васильевском острове.

Новые маршруты «Метеоров» образовали скоростной треугольник, соединяющий Петербург с двумя самыми популярными пригородными направлениями у туристов – Петергоф и Кронштадт.

Петербургские операторы водных экскурсий назвали основные тенденции минувшего сезона. Прежде всего, отмечается требовательность туристов к качеству и разнообразию услуг – это особенно важно для тех, кто не в первый раз в Северной столице и уже знаком с основными предложениями.

Сформировался интерес к отправлениям с новых причалов, которые находятся за пределами исторического центра. Так, причал на Крестовском острове зарекомендовал себя как удобная точка для жителей и гостей северной части города, Петроградского и Василеостровского районов. А открытие причала на набережной Макарова способствовало заметному росту пассажиропотока на скоростных линиях в Петергоф и Кронштадт: дорога на «Метеорах» отсюда быстрее и дешевле, чем из центра.

Увеличился запрос на новые маршруты, такие как выход в акваторию Финского залива и Лахтинской гавани.

Выросла популярность теплоходов-ресторанов, на 15% увеличилось число гостей на круизах в формате ужина.

Еще одна особенность прошедшего навигационного сезона – популярность коротких водных маршрутов. Переправа в центре Петербурга перевезла между Адмиралтейством и Петропавловской крепостью на 40% больше пассажиров, чем в прошлом году.

Как и прежде, у гостей города наиболее востребованы классические экскурсии по малым рекам и каналам Северной столицы, ночная программа, позволяющая увидеть разводку мостов с воды, трансфер на скоростных судах из центра Петербурга в Петергоф, Кронштадт и обратно.

В то же время в топ маршрутов минувшего сезона вошли экскурсионные прогулки «Форты Кронштадта» вокруг знаменитых фортов-крепостей и «Забытые острова» вдоль набережных и парковых ансамблей островов исторического центра города.

«Мы работаем для того, чтобы как можно больше гостей и жителей Петербурга могли восхищаться нашим прекрасным городом с воды, чтобы каждое путешествие было безопасным, комфортным и запоминающимся. В том числе и для этого наша команда уделяет большое внимание обновлению флота и причальной инфраструктуры.

В сезоне 2024 года из нового флота мы эксплуатировали четыре скоростных катамарана «Котлин» и головное судно проекта «Соммерс». В следующем году планируем ввести в эксплуатацию еще до семи новых судов различного типа. Завершая сезон навигации, мы уверены, что все самое интересное впереди», — отметил Юрий Набатов, генеральный директор Петербургской судоходной компании.

Фото: Комитет по развитию туризма СПб

/TOURBUS.RU