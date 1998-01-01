Emirates обещает отвезти россиян в Малайзию быстро и с комфортом

Офис по туризму Малайзии совместно с авиакомпанией Emirates рассказали о возможностях авиапутешествия на «райские острова»

Офис по туризму Малайзии совместно с авиакомпанией Emirates рассказали о возможностях путешествия в Малайзию. Авиакомпания поделилась свежим расписанием регулярных рейсов в Куала-Лумпур, столицу Малайзии.

По словам директора Emirates в России и СНГ Вадима Бесперстова, сегодня из России добираться до райских остров «просто, удобно и комфортно».

«В прошлом году наша авиакомпания заключила код-шеринговое партнерство с Batik Air Malaysia, расширив региональную маршрутную сеть до пяти городов Малайзии и еще трех в Юго-Восточной Азии. Пассажиры могут путешествовать по дополнительным направлениям по единому билету с простой процедурой провоза багажа, - отметил он.

- Совместно с Офисом по туризму Малайзии мы стремимся развивать возможности для знакомства с этой удивительной страной, ее самобытными достопримечательностями и богатым культурным наследием, предлагая новейшие продукты и удобные стыковки.

В настоящее время авиакомпания выполняет 21 рейс в неделю по маршруту из Дубая в Куала-Лумпур и обратно на Boeing 777 и Airbus A380. До Дубая путешественники из России могут с добираться на одном из трех ежедневных рейсов Emirates из Москвы и практически ежедневных из Санкт- Петербурга.

Пассажиры Emirates, направляющиеся из России в Малайзию, могут воспользоваться рейсами A380 во время всего пути, так как и Москва, и Куала-Лумпур входят в маршрутную сеть знаменитого супер джамбо. Для них доступны фирменные услуги A380, в числе которых просторные салоны, эксклюзивный душ-SPA и зона отдыха на верхней палубе.

На A380 Emirates выполняет ежедневные рейсы в столицу Малайзии. Рейс EK342 вылетает из Дубая в 10:40 и прибывает в Куала-Лумпур в21:55. Обратный рейс EK343 отправляется из Куала-Лумпура в 01:25 и приземляется в Дубае в 04:45 (Время везде указано местное).

Другие четыре рейса в день авиакомпания выполняет на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-300ER с трехклассной конфигурацией – Первым, Бизнес- и Экономическим классами. Рейс EK346 вылетает из Дубая в 03:40 и прибывает в столицу Малайзии в 14:45.

Обратный рейс EK347 вылетает из Куала-Лумпура в 19:05 и прибывает в Дубай в 22:25. Рейс EK344 также ежедневно отправляется из Дубая в 21:35 и прилетает в Международный аэропорт Куала-Лумпура на следующий день в 08:30. Обратный рейс EK345 вылетает из Малайзии в 10:15 и прибывает в Дубай в 13:20. Время везде указано местное.

«Благодаря Emirates путешественники могут рассчитывать на удобные рейсы, первоклассный сервис и комфортные пересадки, которые уже становятся частью общего впечатления о нашем направлении, - добавид директор Tourism Malaysia Moscow г-н Зулкифли бин Мохамед. - Совместными усилиями мы знакомим туристов с красотой Малайзии и добиваемся значительных успехов.

Об этом говорят цифры: с января по сентябрь 2024 года 81 049 российских туристов уже посетили нашу страну, и это число продолжает расти с каждым днем».

/TOURBUS.EU