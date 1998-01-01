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12 декабря
В Москве наградили победителей туристической премии "Путеводная звезда-2024"
В этом году премию Мостуризма получили, в частности, Третьяковская галерея, музей «Атом», ресторан «Горыныч», туроператор «Инфофлот» и отель "Арарат Парк Хаятт Москва"
В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионалов туриндустрии и гостеприимства "Путеводная звезда", организованного столичным комитетом по туризму.
Победителей определяли по итогам оценки профессионального жюри и народного голосования в проекте "Активный гражданин". В нем впервые приняли участие не только москвичи, но и гости столицы", - рассказали в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
В номинации "Московские впечатления: экскурсии, развлечения" первое место занял планетарий в Музее космонавтики, второго победителя выбрало жюри — им стала выставка "В поисках народного искусства" музея-заповедника "Царицыно".
Туроператор "Грандрус турс" победил в номинации "Впечатления и гостеприимство: туроператор", а лучшим московским турагентством стал круизный центр "Инфофлот".
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