В Москве наградили победителей туристической премии "Путеводная звезда-2024"

В этом году премию Мостуризма получили, в частности, Третьяковская галерея, музей «Атом», ресторан «Горыныч», туроператор «Инфофлот» и отель "Арарат Парк Хаятт Москва"

В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионалов туриндустрии и гостеприимства "Путеводная звезда", организованного столичным комитетом по туризму.



"В кинотеатре "Художественный" прошла церемония награждения победителей 25-й премии "Путеводная звезда-2024". В 23 номинациях были отмечены лучшие представители индустрии гостеприимства.

Победителей определяли по итогам оценки профессионального жюри и народного голосования в проекте "Активный гражданин". В нем впервые приняли участие не только москвичи, но и гости столицы", - рассказали в пресс-службе комитета по туризму Москвы.



Как сообщили в ведомстве, в конкурсе участвовало более 480 организаций и специалистов туристической отрасли.

15 номинаций премии охватывают пять категорий: это "Гостиницы", "Гастрономия", "Медиа", "Впечатления и гостеприимство" и "Прорыв и перезагрузка года".



Также в этом году появились новые номинации, например, для молодых туристических объектов. Среди них премии удостоился музей "Атом" на ВДНХ, который начал работу в ноябре прошлого года.



Лучшим объектом туристического показа стала Государственная Третьяковская галерея. В номинации "Московские впечатления: для детей" по мнению москвичей и туристов победу одержал "Союзмультпарк".

В номинации "Московские впечатления: экскурсии, развлечения" первое место занял планетарий в Музее космонавтики, второго победителя выбрало жюри — им стала выставка "В поисках народного искусства" музея-заповедника "Царицыно".



В номинациях "Модная гастрономия" и "Московский завтрак: рестораны" оба главных приза народного голосования достались ресторану "Горыныч".

Туроператор "Грандрус турс" победил в номинации "Впечатления и гостеприимство: туроператор", а лучшим московским турагентством стал круизный центр "Инфофлот".



В специальных номинациях за вклад в развитии туризма премию получили несколько специалистов отрасли. Так, лучшим экскурсоводом стала Ольга Рыбакова, а лучшим администратором гостиницы – Анна Пиляк – выпускница городского просветительского проекта "Твой старт в туризме".



Лучшим пятизвездочным отелем признан "Арарат Парк Хаятт Москва", четырехзвездочным – Novotel Москва Киевская, трехзвездочным – "Ибис Москва Павелецкая". Лучшим малым отелем назван B.60 Hotel.



Премия "Путеводная звезда" ежегодно с 1999 года вручается правительством Москвы профессионалам индустрии гостеприимства и туризма, ее главная цель – повышение туристической привлекательности столицы.

/TOURBUS.RU

