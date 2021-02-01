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11 декабря
IATA : В этом году число перевезенных авиапассажиров достигнет рекордных 5,2 млрд
Совокупная прибыль мировой авиаотрасли по итогам года составит $36,6 млрд
Совокупная чистая прибыль мировой авиаотрасли в 2025 году составит $36,6 млрд, что на 16% выше ожидаемой прибыли по итогам 2024 года, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которую сегодня цитирует «Интерфакс».
Рентабельность чистой прибыли, по оценкам IATA, в новом году составит 3,6% против ожидаемых в 2024 году 3,3%.
Средняя прибыль на одного пассажира прогнозируется на уровне $7, что ниже максимума в $7,9 в 2023 году, но выше показателя в $6,4 в 2024 году.
Самый высокий ROIC - у авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, отмечает IATA.
Число перевезенных пассажиров, по прогнозу IATA, достигнет рекордных 5,2 млрд, что на 6,7% больше, чем в 2024 году.
Одновременно это увеличивает расходы в нескольких областях, включая лизинг и техническое обслуживание воздушных судов. Чистая прибыль сократится также из-за ожидаемого повышения налоговых ставок в 2025 году.
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