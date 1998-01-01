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11 декабря
Посол Доминиканы в РФ: «Для поддержания туристической привлекательности страны одних только пляжей – мало»
В ходе встречи с журналистами посол Доминиканской Республики в РФ рассказал, как его страна делает ставку на «гастрономическую дипломатию»
Неформальная встреча с профильными журналистами в формате завтрака при участии посла Доминиканской Республики в РФ г-на Рамона Алехандро Ариас Сарсуэла (на фото) прошла 6 декабря в московском ресторане «Сенполия». В формате открытого диалога были обсуждены перспективы культурного взаимодействия России и Доминиканской Республики, а также вопросы сотрудничества в туристической сфере.
Модератором встречи выступил президент президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, а специальными гостями - шеф-повар Роксана Фондер Зайтер и шеф-кондитер Ханой Васкес из Доминиканской республики.
Открывая мероприятие, г-н посол сразу отметил, что на сегодняшний день, туризм является одним из ключевых факторов роста экономики страны.
«Доходы от туризма составляют 15% от ВВП Республики. На 1 декабря 2024 года наша страна приняла 10 млн. 300 тыс. туристов и это уже второй год подряд, когда количество туристов превышает 10 млн., - отметил он.
- И это еще учитывая тот факт, что впереди больше половины декабря, а это самый высокий для нас туристический сезон.
Так что мы надеемся, что количество туристов к концу года превысит количество нашего населения (10 5 млн.) и составит 11 млн. человек!»
“Однако, - отметил г-н посол, - мы понимаем, что для поддержания туристической привлекательности региона наличия одних только пляжей – мало.
Поэтому у нас на повестке дня: новые активности, дополнительные предложения, чтобы посещение нашей страны было максимально разнообразным. И именно гастрономическая опция, гастрономический туризм – это, на наш взгляд как раз то, что может ассоциироваться с нашей страной.
В Министерстве иностранных дел была даже создана специальная программа, которая, в рамках концепции внешней политики Доминиканская Республика активно применяет «гастрономическую дипломатию» как инструмент продвижения национального бренда за рубежом.
Таким образом, мы надеемся, что посещение российскими туристами Доминиканы станет незабываемым и вкусным. В прямом смысле этого слова.
Говоря о гастрономических пристрастиях доминикацев, г-н посол особо отметил, что основной, национальный напиток жителей в Доминиканской республике – это кофе, - очень крепкий и сладкий.
Доминиканцы пьют его в любое время суток, разливая по маленьким чашечкам. Также в Доминикане популярен кофе с молоком – café con leche, а вот чай тут не пьют и особо не продают.
/ TOURBUS.RU
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