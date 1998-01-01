Cеть Azimut Hotels открыла в Тамбове отель 4*

«Azimut Отель Тамбов» рассчитан на 105 номеров и подходит как для деловых поездок, так и для познавательного туризма

Крупнейшая российская гостиничная сеть продолжает расширять географию присутствия. В столице Тамбовской области под брендом Azimut Hotels начал работу отель 4*, - рассказали нам сегодня в пресс-службе компании.

«Azimut Отель Тамбов 4*» расположен в самом центре города вместе с торгово-офисным комплексом «Галерея» и подходит как для деловых поездок, так и для познавательного туризма.

С одной стороны, гостиница находится в районе основной деловой и административной активности города, с другой – в шаговой доступности от главных достопримечательностей: знаменитого Казанского мужского монастыря, Тамбовской картинной галереи и Краеведческого музея. Прогулка до набережной реки Цна и большого городского парка займет не больше 5 минут.

При этом отель 4* отличается удобной транспортной доступностью. Путь до аэропорта на машине продлится всего около 20 минут и 6 минут – до железнодорожного вокзала.

Семиэтажное здание отеля рассчитано на 105 номеров различных категорий. Инфраструктураготиницы включает в себя охраняемый многоуровневый паркинг, фитнес-зал, прачечную и конференц-зал вместимостью до 60 человек. Завтраки в отеле проходят под стеклянным куполом кафе «Веранда».

Как отметили в пресс-службе, Тамбов - одно из быстро растущих направлений для путешествий и бизнес-поездок в России. Классические маршруты в регионе, подогревая интерес туристов, дополняются гастрономическими фестивалями, развивается событийный, промышленный и сельский туризм.

Богата и местная природа, где одна из экотроп вошла в 10-ку самых красивых в России. По итогам прошлого года Тамбовскую область впервые посетили более 1 миллиона человек.

Максим Бродовский, генеральный директор Azimut Hotels, отмечает, что «Тамбовская область комплексно подходит к развитию туристической сферы в регионе: создаёт новые точки притяжения путешественников и одновременно развивает деловую активность в регионе.

Мы считаем, что у Тамбовской области высокий потенциал в дальнейшем росте индустрии путешествий, и мы рады стать частью этого процесса».

Напомним, что сегодня в сеть Azimut входят более 65 отелей и санаториев более чем в 45 городах, общий фонд составляет более 11 тыс. номеров.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой Azimut