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В Абхазии началось «плановое» отключение электричества

В отелях работают генераторы, но динамика продаж новогодних туров в Абхазию у ряда туроператоров снизилась

По информации «Интерфакса», в Абхазии ограничили подачу электричества – свет есть не более 5 часов в сутках. В понедельник сообщалось, что в Абхазии с 10 декабря на неделю приостановили занятия в школах и детских садах из-за энергокризиса.

С 7:00 до 21:00 свет будут давать в каждом районе два раза по 2 часа 20 минут. Ночью, обещают в «Черноморэнерго», электричество будет.

Кроме того,как сообщили накануне некоторые СМИ, на ночь в Абхазии планируется отключать интернет.

При этом сообщается, что в Абхазии ежегодно с ноября по апрель наблюдается дефицит электроэнергии по причине высокого потребления света.



Проблемы в энергетике Абхазии не отразятся на туристах, планирующих посетить республику во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства туризма Абхазии.

"По информации абхазских отельеров, все объекты размещения, работающие зимой обеспечены автономными системами электропитания и водоснабжения, поэтому гости республики могу рассчитывать на комфортные условия проживания", - говорится в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что спрос на поездки в республику на новогодние каникулы не уменьшился после событий, произошедших в Абхазии в ноябре.



При этом динамика бронирований, по словам представителей Национального туроператора АЛЕАН, снизилась.

«До того, как в стране начались проблемы с электричеством, направление на новогодние каникулы бронировалось лучше, чем в прошлом году. Темпы прироста составляли +40% относительно аналогичного периода годом ранее», – пояснили в пресс-службе.

В компании «Мультитур» также не видят какого бы то ни было «всплеска аннуляций».

«Как правило в крупных отелях работают генераторы, а небольшие в низкий сезон закрыты», – сообщил представитель туроператор, которого цитирует АТОР.

Он отметил, что зимой для бронирования доступны около 10% объектов размещения в Абхазии.

Также ситуация уже повлияла и на темпы бронирования туров в Абхазию на следующее лето.

«Ситуация сказалась на летних бронированиях: темпы бронирований на лето 2025 года снизились на 10% относительно недели до отключения электричества», – констатировали в АЛЕАН.