|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 декабря
В Абхазии началось «плановое» отключение электричества
В отелях работают генераторы, но динамика продаж новогодних туров в Абхазию у ряда туроператоров снизилась
По информации «Интерфакса», в Абхазии ограничили подачу электричества – свет есть не более 5 часов в сутках. В понедельник сообщалось, что в Абхазии с 10 декабря на неделю приостановили занятия в школах и детских садах из-за энергокризиса.
С 7:00 до 21:00 свет будут давать в каждом районе два раза по 2 часа 20 минут. Ночью, обещают в «Черноморэнерго», электричество будет.
Кроме того,как сообщили накануне некоторые СМИ, на ночь в Абхазии планируется отключать интернет.
Проблемы в энергетике Абхазии не отразятся на туристах, планирующих посетить республику во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства туризма Абхазии.
«До того, как в стране начались проблемы с электричеством, направление на новогодние каникулы бронировалось лучше, чем в прошлом году. Темпы прироста составляли +40% относительно аналогичного периода годом ранее», – пояснили в пресс-службе.
В компании «Мультитур» также не видят какого бы то ни было «всплеска аннуляций».
«Как правило в крупных отелях работают генераторы, а небольшие в низкий сезон закрыты», – сообщил представитель туроператор, которого цитирует АТОР.
Он отметил, что зимой для бронирования доступны около 10% объектов размещения в Абхазии.
Также ситуация уже повлияла и на темпы бронирования туров в Абхазию на следующее лето.
«Ситуация сказалась на летних бронированиях: темпы бронирований на лето 2025 года снизились на 10% относительно недели до отключения электричества», – констатировали в АЛЕАН.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72