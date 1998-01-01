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11 декабря
«Островок»: Сезон красных кленов вдвое повысил спрос на поездки россиян в Японию
Причины роста популярности туров в Японию — простота получения визы и множество вариантов перелета и отдыха
В ноябре-декабре 2024 года спрос на бронирование отелей в Японии вырос в два раза относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».
Эксперты связывают это с сезоном момидзи – периодом красных кленов, который в этом году выпадает на конец ноября и начало декабря.
В целом, по данным «Островка», в 2024 году Япония стала самым быстрорастущим направлением среди всех зарубежных стран. Число бронирований от российских туристов превысило прошлогодние значения в 3,5 раза. По этому показателю Япония опережает Вьетнам, где зафиксирован рост спроса в три раза год к году, Китай – в 2,5 раза, Южную Корею и Индонезию – рост почти на 90%.
Кроме того, в этом году Япония совершила скачок в рейтинге самых востребованных направлений у российских туристов и закрепилась на 12 месте в списке, хотя в прошлом году была за пределами топ-15.
Сезон момидзи – период, когда листья кленов меняют окрас на яркие оттенки красного. Застать это явление можно и в городах, и в природных заповедниках страны. Для путешествий в ноябре и декабре, по данным «Островка,» туристы чаще всего выбирают столицу Японии Токио, а также Осаку, куда едут за историческими достопримечательностями и активной ночной жизнью.
На третьем месте по популярности – Киото, куда туристы отправляются, чтобы познакомиться с традиционной культурой и религией страны. Также у россиян популярен город Хаконе, которые славится термальными курортами.
Средняя стоимость забронированной ночи в отелях по стране с начала 2024 года составляет 9 900 рублей – на 12% выше, чем в прошлом году (8 800 рублей). В период красных кленов показатель насчитывает 11 100 рублей – что на 27% выше, чем в прошлом году (8 700 рублей).
Среди всех направлений Японии самое дорогое размещение туристы бронируют в курортном городе Хаконе – 26 700 рублей за ночь, а также в поселке Фудзикавагучико, откуда открывается самый знаменитый вид на вулкан Фудзияма – 15 6150 рублей за ночь. Размещение в Киото обходится туристам 10 700 рублей, в Токио – 10 200 рублей, в Осаке – 7 700 рублей.
Для путешествий по стране туристы чаще всего выбирают отели категории три звезды – на такие объекты приходится почти каждое второе бронирование (49%). Отели без звезд насчитывают треть бронирований (28%). Реже они отдают предпочтение двухзвездочным гостиницам – 13%, четырехзвездочным – 6%, однозвездочным и пятизвездочным – по 2%.
«Япония стала модным направлением для туризма благодаря своей аутентичности и колоритности.
Рост популярности страны за последний год объясняется несколькими факторами: россиянам довольно просто получить визу для ее посещения, есть рейсы с удобными пересадками, а также множество возможностей для разнопланового отдыха – от экскурсионного, технологического и курортного туризма до охоты за цветением сакуры и красными кленами», – прокомментировала результаты исследования управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.
/TOURBUS.RU
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