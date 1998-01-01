«Островок»: Перед наступлением зимы россияне отправились в теплые страны

Каждое пятое бронирование в отелях за рубежом в ноябре пришлось на страны с теплым климатом, где поздней осенью все еще можно купаться и загорать. При этом спрос на такие направления вырос на 15% относительно прошлого года. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей «Островок».

В целом же спрос на зарубежный отдых в последний осенний месяц увеличился на 14% относительно аналогичного периода 2023 года.

Наиболее популярными регионами для пляжного отдыха в конце осени у российских туристов стали Юго-Восточная и Южная Азия (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка), а также страны Ближнего Востока (ОАЭ, Египет, Катар).

В топ-10 курортных направлений по числу бронирований вошли Таиланд, ОАЭ, Индонезия, Вьетнам, Египет, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Мальдивы и Катар. Спрос на некоторые из них в этом ноябре заметно увеличился относительно прошлого года: число бронирований в Малайзии выросло на 32%, на Филиппинах – на 31%, в Египте – на 21%, в ОАЭ и Шри-Ланке – на 13%, в Катаре – на 8%, в Таиланде – на 5%.

Самые дорогие бронирования россияне совершали на Мальдивских островах, где средняя стоимость забронированной ночи составила 46 900 рублей.

На втором месте – ОАЭ (24 500 рублей), на третьем – Катар (19 200 рублей), а четвертое разделили Шри-Ланка и Египет: 10 400 и 10 200 рублей соответственно.

До 10 000 рублей за ночь обходилось размещение в Малайзии (8 100 рублей), на Филиппинах (8 000 рублей), в Индонезии (7 800 рублей) и Таиланде (7 700 рублей). Самые бюджетные бронирования – во Вьетнаме, где стоимость в объектах размещения составила 6 600 рублей за ночь.

Погреться и позагорать поздней осенью россияне ездили в основном парами – на долю двух взрослых без детей приходилось 61% всех бронирований в курортных странах. На втором месте – соло-туристы с долей 23%, далее следуют семьи с детьми – 12%, а 4% бронирований приходилось на компании взрослых от трех человек.

В поездках в теплые направления россияне чаще всего выбирали отели категории четыре и пять звезд (суммарно 53% бронирований). На втором месте – трехзвездочные гостиницы (35% бронирований).

На долю двухзвездочных отелей и альтернативных вариантов размещения (апартаменты, гостевые дома, виллы и бунгало) приходилось по 5%, на хостелы – 2%.

Что касается зарубежного туризма в целом, то наиболее востребованными направлениями в ноябре 2024 года стали Белоруссия, Турция, Таиланд, Япония, Узбекистан, ОАЭ, Грузия, Казахстан, Армения и Китай.

Среди внутрироссийских направлений лидировали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

/TOURBUS.RU