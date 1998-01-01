Турбизнес выступил против госрегулирования цен в отелях

Предпринимательские объединения в сфере туризма направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором излагают общую позицию по поводу поручения правительства Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о разработке методики расчета предельной стоимости гостиничных услуг в период проведения особо значимых международных мероприятий.

В документе говорится о неуместности введения этого механизма на рынке, где отсутствуют естественные монополии и действует более 23 тыс. объектов размещения, - сообщила сегодня пресс-служба РСТ.

«Бизнес-сообщество неоднократно высказывало свои опасения относительно инициативы по регулированию цен на гостиничные услуги. Госрегулирование цен уместно в тех сферах, где от стоимости товара или услуги зависит обеспечение естественных и жизненно необходимых нужд граждан. Так, оно применятся в отношении естественных монополий и ряда общественно важных услуг, в числе которых водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергетика.

Но в гостиничной сфере отсутствуют субъекты естественных монополий, а от оказания гостиничных услуг не зависит удовлетворение базовых потребностей граждан, поэтому мы считаем введение такого механизма неуместным и избыточным», - говорится в письме.

Предприниматели полагают, что реализация этой инициативы по сути выводит услуги размещения из свободных рыночных отношений. Это ставит гостиничный бизнес в дискриминационное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, на которых государственное ценовое регулирование не распространяется.

Рыночное ценообразование в гостиничном секторе подчиняется общим экономическим закономерностям.

«Рост цен на услуги гостиниц характерен для периода высокого туристического сезона и во время проведения массовых мероприятий, в том числе международных. Например, Петербургский экономический форум (ПМЭФ) проводится как раз на пике туристического сезона в период «белых ночей», когда загрузка коллективных средств размещения и без того достигает высоких значений во всех категориях номерного фонда», - говорится в письме.

«Наибольшее повышение цен на гостиничные услуги в период ПМЭФ происходит в категории отелей 5*, но он не востребован у массового потребителя. Предложение здесь ограничено, следовательно при высокой загрузке гостиниц в туристический сезон возрастает и стоимость.

Участники ПМЭФ бронируют номера именно этой категории, то есть речь идет об услугах размещении в отелях бизнес-класса, которые не относятся к потребительским благам первой необходимости», - подчеркивается в письме.

В обращении также отмечается, что турбизнес неоднократно предлагал рассмотреть варианты более сбалансированного подхода к событийному календарю, проводить крупные деловые мероприятия в период низкого туристического сезона.

Это позволило бы не создавать дополнительного давления на цены в период высокого сезонного спроса. Такой подход стандартно применяется во всем мире при проведении крупных мероприятий международного уровня.

«Посещение особо значимых международных мероприятий стоит дорого, и у лиц, которым такие мероприятия интересны, есть возможность выбрать любую категорию размещения, что подтверждает стоимость билета на ПМЭФ в 2024 году – 1,2 млн рублей», - говорится в письме.

Обращение подписали президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Шпилько, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Григорий Ламшин, президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, общественный уполномоченный Москвы по управлению активами в сфере гостеприимства Вадим Прасов.

/TOURBUS.RU



