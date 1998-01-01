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10 декабря
Туроператоры: Получить Шенген стало легче
Число свободных слотов для записи на подачу документов в декабре выросло, а сроки их рассмотрения сократились
Российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились, сообщают сегодня «Интерфакс» и вторник Ассоциация туроператоров России.
"По сравнению с летом и осенью к концу года ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Шенгенской зоны несколько улучшилась благодаря снижению спроса на поездки.
В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов, сократились и сроки оформления виз. В декабре в столице можно записаться на подачу документов в визовые центры практически всех этих стран", - говорится в сообщении АТОР.
История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - говорится в сообщении.
"Сезонный всплеск обращений за шенгеном ожидается в марте-апреле 2025 года, когда туристы начнут планировать поездки в Европу на майские праздники и летний сезон. В этот период забронировать слоты на подачу документов из-за высокого спроса станет сложнее. Эксперты рекомендуют оформлять визы для летних путешествий заранее, так как подача документов возможна за 180 дней до планируемой поездки", - подчеркивают в ассоциации.
По данным Еврокомиссии, россияне в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на шенгенские визы. Доля отказов составила 10,6%, что почти соответствует уровню 2022 года.
Доля многократных виз составила 49% от общего числа выданных разрешений на въезд. В 2022 году их доля достигала 72%.
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