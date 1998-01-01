Туроператоры: Получить Шенген стало легче

Число свободных слотов для записи на подачу документов в декабре выросло, а сроки их рассмотрения сократились

Российским туристам в декабре стало проще оформить шенгенские визы – число свободных слотов для записи на подачу документов растет, а сроки их рассмотрения сократились, сообщают сегодня «Интерфакс» и вторник Ассоциация туроператоров России.

"По сравнению с летом и осенью к концу года ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Шенгенской зоны несколько улучшилась благодаря снижению спроса на поездки.

В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов, сократились и сроки оформления виз. В декабре в столице можно записаться на подачу документов в визовые центры практически всех этих стран", - говорится в сообщении АТОР.



В декабре можно подать документы и на португальский шенген, но эта страна традиционно не особо востребована у российских путешественников. В декабре и январе есть также свободные слоты на подачу документов в визовый центр Великобритании.

"Срок оформления виз в консульстве Италии в Москве сократился до 20 дней, в консульстве. В консульствах Франции и Венгрии он составляет 3 недели, Испании – 2-3 недели. По сравнению с летним сезоном доля выдаваемых россиянам многократных виз не выросла.

История каждого заявителя рассматривается индивидуально, и срок, на который выдается шенген, зависит от правильности использования визы, включая страны въезда и периоды пребывания", - говорится в сообщении.



По данным АТОР, консульство Италии в Москве выдает визы на даты поездки и до двух лет, консульство Испании – от 1 месяца до 6 месяцев, реже до 1 года, консульство Франции – от 6 месяцев до 1 года. Греция и Венгрия по-прежнему оформляют однократную визу под даты путешествия.



Как напоминают туроператоры, при подаче документов на визу необходимо предоставление достоверной информации о работе и финансовом обеспечении. Не менее важно предоставить документы, которые подтверждают туристические цели поездки: маршрут, авиабилеты, название отеля и др. Нередко консульства звонят туристам, чтобы проверить детали будущего путешествия.





"Сезонный всплеск обращений за шенгеном ожидается в марте-апреле 2025 года, когда туристы начнут планировать поездки в Европу на майские праздники и летний сезон. В этот период забронировать слоты на подачу документов из-за высокого спроса станет сложнее. Эксперты рекомендуют оформлять визы для летних путешествий заранее, так как подача документов возможна за 180 дней до планируемой поездки", - подчеркивают в ассоциации.





По данным Еврокомиссии, россияне в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на шенгенские визы. Доля отказов составила 10,6%, что почти соответствует уровню 2022 года.

Доля многократных виз составила 49% от общего числа выданных разрешений на въезд. В 2022 году их доля достигала 72%.

/TOURBUS.RU