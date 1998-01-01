Неизвестная Малайзия: Перхентианские острова, Нагорье Камерон и Тиоман

В рамках подготовки к Году туризма Visit Malaysia Year 2026, Офис по туризму Малайзии в сотрудничестве с Посольством Малайзии в России поделился информацией об интересных направлениях для отдыха в 2025 году, а также новинками в сфере гостеприимства.

Через два года в Малайзии пройдет Год туризма Visit Malaysia 2026 и страна активно готовится к событию: открываются новые отели, локации, обновляется туристическая инфраструктура.

«Малайзия – настоящая Азия» – так звучит официальный слоган страны, и с этим сложно не согласиться.

По словам специалиста по маркетингу Офиса по туризму Малайзии в Москве Алана Цебойти - здесь есть все: национальная кухня, шикарный шопинг, потрясающие природа и архитектура, теплое море и особая атмосфера, за которую туристы так любят Азию.

По его мнению, практически каждый уголок страны имеет свои уникальные особенности и традиции. А любое путешествие начинается со столицы страны и центра ее культурной жизни - Куала-Лумпур. Расположенный в юго западной части полуострова Малакка, город представляет из себя невероятный микс из сверкающих высоток, старинной застройки и островков тропической зелени.

Знаменитый своими небоскрёбами, такими как башни-близнецы Петронас, с которых открываются сногсшибательные урбанистические виды, - Куала-Лумпур особенно впечатляет в новогодний сезон, когда его улицы освещают миллионы огней.

Для любителей пляжного отдыха настоящим открытием станут Перхентианские острова, которые находятся в 30 км от восточного побережья Малайзии, в Сиамском заливе. Они представляют настоящий райский уголок, сравнимый по красоте со знаменитым «ванильным» раем — Сейшелами.

Подводное царство островов хранит невероятные богатства и является домом для уникальных животных.

Идеальное место для тех, кто хочет не только отвлечься от городской суеты, но и «перезагрузиться на все 100%» - Нагорье Камерон, куда можно добраться за пару часов от Куала-Лумпура. Чайные плантации, клубничные фермы и лавандовые сады делают данное направление особенно популярным среди любителей природы и семей, которые хотят увидеть что-то совсем новое и экзотическое.

Один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из старейших городов Малайзии – Малакка. Этот город был первой столицей Малайзии и сегодня сохранил в себе смешение множества культур, религий и архитектурных стилей.

Яркие расписные дома и живописные улочки идеальны для длительных путешествий.

Говоря о модном сейчас эко-туризме, самое время рассмотреть Остров Тиоман, входящий в десятку самых красивых островов мира.

Именно здесь можно найти идиллические пляжи, кристально чистую воду и богатый подводный мир, так привлекательный для адептов дайвинга и сноркелинга.

Малайзия – настоящий рай для спелеологов. Начать знакомство с пещерами лучше всего с Саравака. Здесь находится национальный парк Мулу, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых крупных заповедников Малайзии, - он был создан в 1974 г.

Кинабатанган – заповедник дикой природы в Сабахе — одно из лучших мест для наблюдения за орангутангами, обезьянами-носачами и борнейскими карликовыми слонами.

Речные круизы и проживание в экологических лоджах, сделают такое путешествие незабываемым, ведь река Кинабатанган является одной из самых больших в Малайзии, - её длина более 560 километров.

Чтобы путешествие наполнилось яркими красками и эмоциями, - в Офисе по туризму Малайзии предлагают различные уникальные виды туризма. Например, в Гентинг-Хайлендс, Джохоре и на острове Тиоман можно попробовать себя в уникальных активностях, таких, как наблюдение за звездами или прогулки по джунглям.

Большую популярность набирают гастротуры на культовых мотороллерах Vespa: отличный вариант путешествия по улицам Куала-Лумпура или Пенанга.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Офисом по туризму Малайзии