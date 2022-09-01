Обновлен список стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию

Правительство РФ расширило список стран, граждане которых могут оформить единую электронную визу для поездок в страну, в обновленном перечне 64 государства, следует из распоряжения на сайте правительства.

"В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини", - говорится в документе.

Отмечается, что из списка были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.

В АТОР обращают внимание на то, что ранее въездной поток с деловыми и туристическими целями из всех «новых» 11 государств в Россию находился на минимальном уровне. Исключения два.

Первое – Туркмения, из которой, по данным Погранслужбы ФСБ РФ? в Россию въезжают десятки тысяч граждан , указывая целью визита «туризм». Однако эксперты туротрасли неоднократно указывали на то, что почти все такие визиты носят личный характер. Классического турпотока туроператоры из Туркмении не фиксируют.

Безусловно, граждане Туркмении воспользуются удобным механизмом электронной визы, что отразится в статистике оформляемых виз.

Единственным перспективным рынком для классического и делового туризма в РФ из всего списка является Иордания. Туристический и деловой поток из нее пока невелик, и с распространением режима электронной визы на эту страну из нее можно ожидать некоторый рост турпотока.

Визитов из остальных стран с целью туризма или с деловыми целями крайне мало в абсолютных цифрах. Тем не менее, с введением электронных виз можно ожидать существенного роста потока с этими целями в процентах.

В целом, по прогнозам аналитиков АТОР, въездной поток по электронной визе в Россию вследствие расширения списка стран, пользующихся данным режимом, может вырасти на 5-7%.

При этом эффект для туристической отрасли будет невелик: в основном такой рост произойдет за счет самого массового рынка – Туркмении, граждане которой ездят в Россию преимущественно не с целью туризма. Сейчас на Туркмению приходится 95,4% от всего делового и туристического потока из новых 11 стран.

Консульский департамент МИД ранее сообщил, что срок действия электронной визы в Россию вместо 60 суток предлагается увеличить до 120 суток. А срок пребывания иностранца на территории России по электронной визе – увеличить с 16 до 30 суток. При этом электронная виза остается однократной – то есть по действующей визе можно въехать на территорию России только один раз.

Законопроект с поправками уже направлен на общественное обсуждение. После прохождения всех процедур документ будет внесен в Госдуму.

К проработке вопроса, по информации АТОР, вернутся после того, как будет «создана и проанализирована практика применения цифрового профиля иностранного гражданина, в том числе программного продукта (модуля), являющегося его частью». Этот модуль предназначен для автоматического подсчета использованного суммарного лимита дней пребывания иностранца на территории России.

Эксперты ранее неоднократно предлагали сделать электронную визу в РФ многократной.

«Это позволит не только увеличить количество прибытий туристов в Россию (особенно, на туры выходного дня из приграничных и ближайших стран), но и формировать комбинированные туры – Россию плюс Белоруссия, Россия плюс Казахстан, Узбекистан», – подчеркивал ранее генеральный директор компании «Интурист» Александр Мусихин.

/TOURBUS.RU