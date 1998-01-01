Новости «Travel Hub. Путешествуй! 2024»: 4400 участников из 45 регионов России и 22 стран В Северной столице подвели итоги Петербургского международного туриcтического форума

С 4 по 6 декабря в Северной столице прошел Петербургский международный турфорум «Travel Hub. Путешествуй!». Он стал главной дискуссионной платформой, подводящей итоги работы отрасли путешествий за год, и подтвердил статус авторитетной площадки для обсуждения самых актуальных вопросов индустрии. В этом году Форум принял свыше 4400 участников из 45 регионов России и 22 иностранных государств, его онлайн-трансляции смотрели более 11 000 человек. «Мы находимся в условиях жесточайшей конкуренции за туриста. Сегодня много стран могут предложить качественный туристический продукт. И наша задача в том, чтобы предлагать уникальный продукт, ради которого люди поедут именно в Россию», – сформулировал цель отечественной индустрии гостеприимства в ходе форума заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков. Он также отметил необходимость дальнейшего расширения прямого авиасообщения с другими странами и поделился планами ведомства по возврату 72-часового безвизового режима для пассажиров круизных лайнеров, который был принят в 2009 году и действовал до пандемии. «В этом году наша дискуссия стала по-настоящему эффективной и содержательной. Сотрудничество с Фондом Росконгресс и организованным им Российским туристическим форумом “Путешествуй!” придает нам импульс для выхода на федеральный уровень. «Travel Hub. Путешествуй!» уже стал “малым экономическим форумом” в рамках туристской отрасли. На тринадцати тематических сессиях и пленарном заседании мы обсудили основные тенденции и точки роста внутреннего и въездного туризма, обозначили первоочередные задачи развития перспективных направлений – в первую очередь деловых, событийных, а также тематических путешествий. Мы обменялись способами и инструментами внедрения успешных турпродуктов и долгосрочных программ – в этом смысле очень ценен опыт регионов России. Полагаю, что обретенные за эти три насыщенных дня знания, информация и деловые контакты обогатят коллег новыми идеями, и в следующем году наше мероприятие станет еще более масштабным», – подвел итоги Форума председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Евгений Панкевич. Лейтмотивом Форума в этом году стали вопросы формирования, презентации и популяризации России как комплексного направления для путешественников из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, а также государств Африканского континента. Объем экспорта туристских услуг за январь-октябрь 2024 года достиг $3,9 млрд. Это почти на 50% выше аналогичного периода прошлого года. Россию за этот период посетили 3,5 млн иностранных туристов. Практические вопросы обсуждались на сессии «Travel HUB «Содружество», основное внимание которой было уделено правовому обеспечению и решению прикладных задач, включая кадровое обеспечение сферы гостеприимства, развитие авиа- и железнодорожного сообщения, визовый режим и создание межгосударственных туристических альянсов. Президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков подчеркнул, что в динамичных процессах изменения туристской географии не последнюю роль играет деловой туризм. По его словам, это ключевой драйвер высокодоходного турпотока: 20% деловых туристов генерируют 40% выручки в индустрии, а в этом сегменте, в свою очередь, 80% турпотока создают конгрессы и выставки. И чтобы привлекать больше иностранцев на такие мероприятия, необходимы программы поддержки со стороны государства. Вопросы делового туризма постоянно были в центре внимания участников Форума. Например, на сессии «Петербургский стиль как часть креативных индустрий» коллеги многократно отмечали ведущую роль Северной столицы в формировании высоких стандартов в сфере организации и проведения деловых событий международного уровня. Отметим, что за девять месяцев текущего года Северную столицу с деловыми целями посетили около 3 млн человек, при том, что общий турпоток составил 8,7 млн человек – этот показатель соразмерен с цифрами доковидного 2019 года. Петербург имеет все возможности для того, чтобы эффективно делиться накопленным опытом проведения международных деловых мероприятий с другими регионами России. Для поддержания тенденции необходимо инвестировать в инфраструктуру, которая обеспечит развитие круглогодичного туризма – такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на сессии «Точки роста инвестиционного потенциала для туристской инфраструктуры». Спикер подчеркнул, что согласно действующей программе, через шесть лет в стране должно быть не менее 1,486 млн мест размещений: будет построено 214 тысячи новых номеров, из которых 100 тысяч – за счет мер поддержки, а 114 тысяч – за счет естественной инвестиционной активности. Один из главнейших вопросов, который надо решить для развития туризма, это нехватка квалифицированных кадров в отрасли. Эта тема обсуждалась на нескольких сессиях. Участники пленарного заседания и дискуссии «Человеческий капитал и развитие сервиса в сфере гостеприимства» выразили обеспокоенность низкой долей выпускников профильных учебных заведений. Справиться с проблемой, по мнению спикеров, помогло бы создание учебных гостиниц в регионах и увеличение бюджетных мест с заключением целевых договором с бизнесом. Еще одним важным событием стала панельная сессия «Маркетинг туристских территорий». Участники обсудили, как в современных условиях удается сочетать интересы бизнеса, власти и местных жителей, и зачем предпринимателям вкладываться в брендинг. Генеральный директор фонда «Вольное дело» Галина Ратникова отметила, что это позволяет создать единую комфортную среду. Дискуссия «Гастрономический туризм как часть креативной экономики» завершила деловую программу aорума. Заместитель председателя комитета по туризму Санкт Петербургу Нана Гвичия отметила, что Северная столица всегда была известна своими гастрономическими изысками и задавала высокие стандарты кулинарии, но лишь недавно город начал успешно представлять гастрономические традиции в качестве турпродукта. Один из ярчайших проектов в этой сфере – «Петербургская кухня». Гастрономический туризм быстро стал перспективным и активно развивающимся направлением индустрии гостеприимства. /TOURBUS.RU

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