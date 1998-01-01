Посольство Турции в РФ: Никакой приостановки бронирования отелей россиянами нет

В посольстве Турции в РФ опровергли появившуюся в российских СМИ информацию о том, что российские туристы не могут бронировать отели Турции на лето 2025 года, - сообщает «Интерфакс».



"В ряде российских СМИ распространилась новость о том, что Турция приостановила раннее бронирование отелей для российских туристов. Статья о приостановке раннего бронирования отелей для российских туристов была опубликована в газете, издаваемой в Турции, а далее со ссылкой на турецкое издание распространилась в российских СМИ.

Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий", - говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение "Интерфакса".



"Все граждане России, планирующие отдохнуть в Турции, могут беспрепятственно продолжать делать раннее бронирование через туроператоров и туристические агентства, ведущие свою деятельность в России", - подчеркивают в посольстве Турции.



Ранее в турецкой онлайн-газете Ekonomim появилась публикация со ссылкой на руководителей российских туроператоров Pegas Touristik и "Интурист" о том, что из-за колебаний курса рубля к мировым валютам раннее бронирование отелей Турции, стартовавшее в этом году очень активно, притормозилось.

Там также говорится, что у россиян возникают проблемы с платежами картами UnionPay из-за санкций США.



Как напоминает информагентство, Минфин США 21 ноября включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк.

После этого банк предупредил клиентов о возможных сложностях с работой карт Union Pay за рубежом и посоветовал снять с них наличные.





Бронирования туров в Турцию идут в обычном режиме, но есть некоторое замедление, связанное с колебаниями курса рубля, сообщили между тем «Интерфаксу» в туркомпаниях.

"Ранние бронирования Турции стартовали еще в октябре и идут очень активно. Последние несколько дней в связи с колебаниями курса российской валюты был некоторый спад, но в целом мы довольны и глубиной, и объемом продаж", - рассказали в компании "Интурист".



"На прошлой неделе у нас наблюдался всплеск продаж в связи со скидками в рамках акции "Черная пятница". Особенно активно отели Турции продавались на вторую половину мая. На этой неделе бронирования выровнялись и идут в обычном для текущего времени года объеме. Раннее бронирование идет с июня этого года на лето 2025 года", - добавила руководитель туроператора Fun&un по связям с общественностью Ольга Иванова.



Как отметил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, бронирования летней Турции по акциям раннего бронирования действительно существенно замедлились из-за валютных колебаний, однако никакого запрета на бронирования отелей не было.

"Раннее бронирование идет, никто его не запрещал. И запретить не имеет права, поскольку в Турции нет государственных отелей, все отели, подчеркиваю, все принадлежат частным лицам", - сказал он".



По словам u-yf Мкртчяна, как ослабление рубля, так и его укрепление плохо влияют на продажи туров по раннему бронированию – туристы склонны выжидать стабилизации курса или отказываться от путешествия.

"Еще до валютных колебаний, в октябре, бронирования Турции по акциям раннего бронирования выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас же туристы притормозили с покупками в ожидании стабилизации курса", - пояснил эксперт.



По мнению г-на Мкртчяна, ожидать стабилизации курса валют следует во второй половине декабря.

"Главное, чтобы хотя бы 2−3 недели не было резких скачков курса. Он должен получить какое-то свое среднее значение. И раннее бронирование вернется.

Потому что людям интересно бронировать туры на лето 2025 года с хорошим дисконтом", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU