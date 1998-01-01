Новости Кто стал лидером делового туризма России - 2024? Публикуем полный список лауреатов главной отечественной профессиональной премии в области бизнес-туризма Russian Business Travel & MICE Award-2024

Победители Russian Business Travel & MICE Award-2024 Лучшая конгрессная гостиница России категории 5* Отель Mantera Resort&Congress, федеральная территория Сириус Метрополь Гранд Отель Геленджик Лучшая конгрессная гостиница России категории 4* Отель ХолидейХолл, Самара Конгресс-отель Екатеринбург Лучшая конгрессная гостиница России: отели в аэропортах АЗИМУТ Сити Отель Аэропорт, Екатеринбург Лучшая конгрессная гостиница России: малые отели Гостиница «Дельта», Севастополь Лучшая конгрессная гостиница в странах ЕАЭС категории 5* Республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель», Минск, Республика Беларусь Лучшая конгрессная гостиница в странах ЕАЭС категории 4* Республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», Республика Беларусь Лучшая площадка для мероприятий: спортивные объекты «ГАЗПРОМ АРЕНА», стадион ФК «Зенит», Санкт-Петербург РОСТЕХ АРЕНА (ГАУ КО «Стадион Калининград»), Калининград Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры СПб ГБУК «Петербург-Концерт», Санкт-Петербург Тульский кремль (ГУК ТО «Тульское музейное объединение») Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры. Сохранение традиций Историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш», Уфа, Республика Башкортостан Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры виноделия Винодельня «Виталий Батрак», Ставропольский край Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край Винодельня «Шато де Талю», Краснодарский край Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности в странах ЕАЭС Международная Бизнес-Академия «Белоруснефть» Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты Агрофирма «Золотая Балка», Севастополь Лучшая площадка для мероприятий: горные курорты Круглогодичный курорт «Роза Хутор», Краснодарский край Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки КРЦ «Казино Сочи», Краснодарский край Тематический парк развлечений «Сочи Парк», Краснодарский край За оригинальную концепцию тематического парка Винный парк «WINEPARK by Mriya Resort & Spa, Республика Крым Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий Панорамный ресторан F11, Санкт-Петербург Лучший организатор конференций Компания «Аэротон Корпорейт Трэвел» Лучший организатор конференций. За внедрение высоких технологий при организации конгрессно-выставочных мероприятий КВК «Империя Форум», Санкт-Петербург Лучший организатор конференций в странах ЕАЭС Armenia Travel+M , Армения Лучший организатор инсентив-программ «ДИЭМСИ Дагестан», Москва Лучший организатор инсентив-программ в странах ЕАЭС Компания «Неспящие», Республика Казахстан Лучшее business travel агентство Компания ДЕМЛИНК, Москва Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии Союз «Торгово-промышленная палата Орловской области» Лучший региональный конгрессно-выставочный центр Конгресс-центр ЦМТ, Москва (ПАО «Центр Международной Торговли») Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин, Московская область Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч Касимовский туристский информационный центр Лучший межрегиональный и международный авиаперевозчик Авиакомпания «РОССИЯ» Лучший межрегиональный авиаперевозчик по развитию внутреннего туризма Авиакомпания Nordwind Airlines Лучший журналист/блогер по продвижению дестинаций Глеб БРЯНСКИЙ, Платформа о путешествиях СЕРДЦЕ РОССИИ Алиса КЛИМАНТОВИЧ, телеканал «Большая Азия» Дарья МАКАРОВА, ФГБОУ ВО «РГУТИС» Павел ЛАЗОВИК, международный спутниковый телеканал «Беларусь 24» Белтелерадиокомпании Анатолий АКАНТИНОВ, «Путешествуйте по Беларуси» Константин ИСААКОВ, «Вести Туризм» Роман НИКАНОРОВ, информационный портал Sobytie.ru СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ по решению Оргкомитета Национальное MICE-достояние Конгресс-центр ЦМТ, Москва (ПАО «Центр Международной Торговли») За большой вклад в развитии событийной индустрии и делового туризма Союз городов Золотого кольца Компания МАКСИМАЙС Коммуникационная группа МОЛЕКУЛА Администрация города Пермь Республиканский Союз Туристической Индустрии, Республика Беларусь





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