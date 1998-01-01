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06 декабря
Сегодня в Сочи открылся горнолыжный сезон
На данный момент для катания в Сочинском горном кластере доступны трассы, расположенные в долине Цирк-2 на курорте «Красная Поляна»
Курорт "Красная Поляна" 6 декабря открыл горнолыжный сезон 2024-2025, сообщает сегодня пресс-служба курорта.
"В этом году курорт "Красная Поляна" традиционно первым в горном кластере Сочи открывает горнолыжный сезон. Первые снегопады у нас начались еще в октябре, и сейчас высота снежного покрова позволила нам уже открыть первые трассы для любителей горных лыж и сноуборда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в прошлом году на курорте "Красная Поляна" первый снег выпал 9 октября. А уже во второй половине ноября начались устойчивые снегопады в горах, что позволило открыть сезон катания на лыжах и сноуборде 1 декабря.
Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев в ходе недавней пресс-конференции, посвященной открытию горнолыжного сезона, «Каждое десятое бронирование в общем объеме по стране на декабрь-март приходится на горнолыжные направления. Российские горнолыжники в этом году чаще выбирают отечественные курорты, спрос растет, но его ограничивает нехватка соответствующей инфраструктуры, особенно отелей 4-5*.
Самым популярным в этом сегменте остается Большой Сочи, дальше с большим отрывом идут Архыз, Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье, Апатиты в Мурманской области, Манжерок в Горном Алтае, Цейская долина в Северной Осетии, «Горный воздух» на Сахалине, «Абзаково» в Башкирии».
Г-н Корнеев добавил, что спрос в целом соответствует ситуации прошлого года, предпочтения туристов стабильны. «В среднем стоимость отдыха на горнолыжных курортах в этом году подросла примерно на 10-15%, то есть в пределах инфляции», – пояснил он.
Сергей Корнеев также отметил, что глубина бронирования горных курортов в этом году выросла, продажи начались еще в июле.
/TOURBUS.RU
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