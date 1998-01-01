РСТ просит разрешить рекламу и продвижение винных туров

Как сообщает пресс-служба РСТ, Российский союз туриндустрии обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением вывести продвижение винного туризма с использованием слов «вино», «винный», «винодельня» из определения рекламы алкогольной продукции, поскольку это направлено не на призыв к покупке и употреблению алкоголя, а на посещение мест сельскохозяйственного производства в целях отдыха и ознакомления с особенностями производства указанной продукции.

Как поясняется в письме в ФАС за подписью президента РСТ Ильи Уманского, туроператоры, продвигая винные туры, неизбежно используют слова «вино», «винный», «винодельня» и производные от них, что вызывает обоснованные опасения в части возможного применения к ним санкций за нарушение законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 14.3. КоАП РФ, поскольку винодельческая продукция относится к алкогольной.

В своем обращении Илья Уманский подчеркнул, что винодельчество России активно развивается. По оценкам экспертов, в 2024 году площадь виноградников достигла 107 тыс. га. Среди лидеров в этой сфере – «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Шато де Талю», «Новый свет», «Кубань-вино» и многие другие. Эти предприятия привлекают все больше туристов.

«Популяризация таких туров будет способствовать и развитию отечественного сельского хозяйства, поэтому, уверен, что не стоит создавать сложности там, где их можно избежать. Энотуризм – узкий термин, который используется только в профессиональной среде, туристы в повседневной жизни его не используют.

Наши туристы отправляются в винные туры – посмотреть на виноградники, винодельни и сам процесс производства вина, продегустировать и больше узнать о традициях, связанных с этим напитком, купить что-то прямо на производстве», – говорится в письме.

В обращении также отмечается, что энотуризм составляет значительную часть европейского туризма. Сегодня эногастрономические путешествия в Европе занимают почти 22% рынка. Например, в Италии, где такой вид туризма хорошо развит, его доля составила 58% рынка против 21% в 2016-м.

«В России, к сожалению, пока такой статистики не ведется, но мы видим активный интерес туристов к теме винного туризма и отечественным винодельням», – говорится в письме.

По словам главы комиссии РСТ по винному туризму, генерального директора сочинской компании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, сейчас туроператоры стараются избегать упоминания слова «вино», а на своих сайтах или в рекламных материалах называют винные туры эногастрономическими или турами по виноградникам.

«Обычно пишем, что предстоит посещение виноградников и дегустация. Даже слово «винодельня» не используем, но подкрепляем описание тура фотографиями для наглядности. Винодельни не могут поставить соответствующий указатель на дороге. Хотя у нас уже не первый год существует национальный маршрут «Винные дороги Краснодарского края» и межрегиональный маршрут «Винные дороги Боспорского царства».

Получается парадокс – официально винные маршруты есть, а рекламировать их нельзя. Считаю нужным приравнять винный туризм к агротуризму и оставить за ним слово «винный».

И дать четкое определение этому понятию, чтобы не получилось, что винный туризм – это дегустация вина на набережной или просто в ресторанах», – заметила эксперт.

Как рассказал вице-президент Всемирной организации винного туризма (Global Wine Tourism Organization, GWTO) по региону Евразия и глава комитета РСТ по гастротуризму Леонид Гелибтерман, в России винный туризм как часть гастрономического сейчас стремительно развивается, поэтому давно назрела необходимость дать ему официальное определение.

«В РСТ была создана концепция развития гастрономического туризма и сейчас ведется планомерная работа по ее внедрению, включая взаимодействие с депутатским корпусом и правительством», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU