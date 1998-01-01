Сергей Собянин: За девять месяцев этого года столица приняла 19,7 млн гостей

Туристический поток в столицу значительно вырос по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что за девять месяцев 2024 года все основные туристические показатели: турпоток, объем туристического потребления, вклад в бюджет столицы — превзошли значения за аналогичный период рекордного 2019 года и тем более оставили далеко позади 2023 год.

«По последним данным, за девять месяцев этого года Москва приняла 19,7 миллиона гостей, что на 8% больше, чем за такой же период прошлого года. И это на 1% выше показателей 2019-го. По мнению мэра, столица привлекает туристов не только своим богатейшим культурным наследием и качеством инфраструктуры, но и своей событийной повесткой.

В этом году лидером по количеству гостей стали события проекта «Лето в Москве», а сейчас горожан и туристов ждет более тысячи мероприятий по всему городу в рамках проекта «Зима в Москве»,- отметил столичный мэр в своем телеграм-канале.

Наибольшее количество путешественников прибыло из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Калужской, Саратовской, Тверской областей и Республики Татарстан.

Туристический поток гостей из ближнего и дальнего зарубежья за девять месяцев увеличился на 19% и составил коло 2 млн. Чаще всего это туристы из Китая, Индии, Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Вьетнама.

Сергей Собянин также подчеркнул, что индустрия гостеприимства вносит существенный вклад в развитие экономики и наполнение городского бюджета: «Загрузка отелей увеличилась на 6% в сравнении с 2023 годом, а объем туристско-экскурсионного потребления оценивается в более чем один триллион рублей.

В целом, в бюджет столицы поступит 147,9 миллиарда рублей».

Отметим, что некоторые эксперты рынка считают статистику туристских прибытий в столицу некорректной в силу учета всех категорий поездок, включая приезды в Москву на работу.

Как отметила в беседе с нашим порталом, комментируя эти мнения, начальник Управления по развитию делового туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Майя Анурова, «В Москве реализуется система мониторинга туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории столицы, ведется оценка туристского потребления.

По методике Мостуризма, показатель туристских прибытий считается как средний показатель по результатам данных из трех различных источников. Это транспортная статистика, статистика заселений в коллективных средствах размещения и результаты наших социологических опросов.

Трудовые цели у иностранцев учитываются только при работе с транспортной статистикой.

Кроме того, эта цель берется из миграционных карт, которые заполняются иностранцами. Туристы нередко в деловой поездке, подпадающей под критерий «туристическая», отмечают ее как трудовую цель. Командировка может восприниматься самим путешественниками именно так. Однако все подобные погрешности нивелируются, когда происходит сопоставление результатов из всех трех источников данных».

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Мостуризма