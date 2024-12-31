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Вернуть 72-часовое безвизовое пребывание в России пассажиров круизных судов планируется в 2025 году/ Словакия закрывает свое Генконсульство в Петербурге/ Черногория готовится ввести визы для россиян и белорусов

Вернуть 72-часовое безвизовое пребывание в России пассажиров круизных судов планируется в 2025 году

Минэкономразвития РФ прорабатывает вопрос возвращения в 2025 году 72-часового безвизового пребывания в России пассажиров круизных судов из других стран, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"У нас работают безвизовые групповые поездки, запущена электронная виза. Идея, которую мы, я думаю, что в следующем году реализуем, это вернуть 72 часа для пассажиров круизных судов. Они могут оставаться на три дня в городе пребывания без визы. Это первый важнейший аспект, который, если мы не реализуем, то поделим все наши усилия по продвижению на ноль", - сказал г-н Вахруков на сессии в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!" в четверг.



В июне г-н Вахруков сообщал, что в министерстве планируют разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, а в дальнейшем расширить этот механизм и на курорты проекта "Пять морей".

Безвизовое пребывание для иностранных круизных туристов в России через порт Санкт-Петербурга на 72 часа действовало с 2009 года до пандемии коронавируса.





Словакия закрывает свое Генконсульство в Петербурге

Как сообщается на официальном сайте диппредставительства, «Генеральное Консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге сообщает, что в связи с решением Правительства Словацкой Республики (Постановление Правительства Словацкой Республики № 521 от 28 августа 2024 г. пункт Е.4), его деятельность прекращается с 31.12.2024.

Что касается граждан Российской Федерации, то Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им свои услуги.

Граждане Российской Федерации могут продолжать подавать заявления на получение виз, разрешений на проживание или заверение подписей, переводов, фотокопий и копий документов в Посольстве Словацкой Республики в Москве (cons.moscow@mzv.sk)».

Черногория готовится ввести визы для россиян и белорусов

Черногория планирует ввести визы для России, Китая и Белоруссии. Это может стать началом адаптации к Шенгенской политике и стремлению Черногории к европейской интеграции.

Для окончательного решения местные чиновники ждут прямой запрос от ЕС — его рассылают всем кандидатам на вступление в Шенгенскую зону, - сообщает радиостанция «Бизнес ФМ».



Николай Белолипецкий, ведущий специалист отдела маркетинга Resort Holiday отмечает, что «До ковидных времен Черногория пользовалась большой популярностью у туристов. С введением экономических санкций турпоток в Черногорию сократился, но страна при этом все еще оставалась популярной, и туристы выбирали обходные пути маршрутов, летали через Стамбул или Кувейт.

Сейчас главное понять, насколько Черногория готова будет выдавать визы и какой пакет документов она будут требовать. Если это будет что-то максимально простое - заполнить анкету, сделать фотографию и предоставить справку со счета, то это никак не повлияет на турпоток.

А если они будут персонально рассматривать документы и просить много дополнительных бумаг, то многие туристы, дабы избежать бюрократической проволочки, будут просто избегать поездок в Черногорию. Стоимость тура также будет увеличиваться за счет того, что виза платная».

/TOURBUS.RU