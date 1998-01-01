Новости

Туристическая привлекательность страны требует поддержки государства, квалифицированных кадров и новых турпродуктов

Пленарное заседание «Туристическая привлекательность страны» стало основным событием завершающегося сегодня Петербургского международного турфорума «Travel Hub. Путешествуй!»

Главным событием завершающего сегодня Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» стало пленарное заседание «Туристическая привлекательность страны», на котором обсуждались стратегические вопросы и актуальные проблемы развития отрасли.

Спикеры отметили положительную динамику: за девять месяцев текущего года уровень внутреннего турпотока практически приблизился к допандемийным показателям. Стало расти и количество иностранных путешественников.

При этом большинство участников пленарного заседания сошлись во мнении – впереди еще много работы.

В своем приветственном слове заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков отметил, что с января по сентябрь 2024 года турпоток из-за рубежа вырос на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 3 млн человек, при этом экспорт туристских услуг увеличился на внушительные 50%.

Этому способствуют безвизовый режим, прямые авиаперелеты, а также способность отрасли работать в условиях жесточайшей конкуренции.

Драйвером роста турпотока в России мог бы стать деловой туризм – такое мнение разделили вице-губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский, и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. По их словам, город на Неве стал пионером развития делового туризма не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России в целом.

Это позволяет другим регионам использовать опыт и наработки Санкт Петербурга для создания деловых событийных поводов, способных привлечь платежеспособных иностранных гостей.

Может ли отрасль значительно увеличить объемы въездного потока туристов? По мнению президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, такая возможность есть, однако, чтобы воспользоваться ею, необходимо решить целый ряд стратегических задач.

В список дополнительных вопросов эксперт внес необходимость государственной поддержки туроператоров и насыщение отрасли дефицитными квалифицированными кадрами.

Кадровый вопрос поднимали и другие спикеры. В частности, участники сессии выразили обеспокоенность низкой долей выпускников профильных учебных заведений в отрасли.

В число мер, способных помочь решению проблемы, по мнению спикеров, могли бы войти создание учебных гостиниц в регионах и увеличение бюджетных мест с заключением целевых договоров с бизнесом.

Привлекательность России как туристского направления отметили и иностранные гости.

Так, директор International Marketing & Consalting Agency Та Тхи Бич Ха, которая занимается популяризацией нашей страны во Вьетнаме, уверена, что Россия могла бы лучше подчеркнуть свои конкурентные преимущества, предлагая в качестве экспортного турпродукта балет, цирк и некоторые другие виды культурного досуга – это должно заинтересовать жителей Юго-Восточной Азии.

С ней согласна генеральный консул Республики Индия в Санкт Петербурге Нилам Рани: она также выразила уверенность, что Россия может предложить гораздо больше, чем сейчас.

Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Олег Андрейчик, в свою очередь, поделился опытом своей страны в увеличении въездного турпотока и сообщил, что Беларусь смогла нарастить экспорт туристских услуг на 30%, в том числе за счет экопутешествий.

Напомним, что Петербургский международный туристский форум Travel Hub. Путешествуй! – это дискуссионная площадка, объединяющая представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов туристской отрасли, подведения итогов и определения векторов устойчивого развития туризма в Российской Федерации.

/TOURBUS.RU