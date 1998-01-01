Малайзия - «на расстоянии улыбки»

Офис по туризму и посольство Малайзии провели медиа-завтрак, на котором рассказали о планах по заметному увеличению российского турпотока в страну

Вчера в московском ресторане «Vаниль» Офис по туризму Малайзии в сотрудничестве с Посольством Малайзии провели медиа-завтрак с профильными журналистами, в рамках которого было отмечено, что турпоток из России растет даже в отсутствие прямого авиасообщения.

Открывая мероприятие, чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в РФ г-н Дато Чеонг Лун Лаи отметил, что Малайзия стремительно набирает популярность среди россиян.

Так, с января по сентябрь страну посетили 18,3 млн иностранных туристов, из которых 81 тыс. – из России. По итогам года у Малайзии стоит цель принять 142 тыс. россиян, что на 30% больше, чем в прошлом году.

«Наша цель - привлечь к 2026 году - а это будет очень важный и ответственный для нас Visit Malaysia Year - 35,6 млн. иностранных туристов. И получить доход в размере примерно $33 млрд» – озвучил он амбициозные планы.

Продвигаться на зарубежные рынки страна будет под традиционным лозунгом «Малайзия — это истинная Азия», который в точности отражает суть и уникальность региона, делая акцент на аутентичной азиатской культуре, возможностях для организации экскурсионных, пляжных, экологических, гастрономических туров.

«Малайзия находится «на расстоянии улыбки» от Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии. Наши белоснежные пляжи, кристально чистые воды и тёплая погода создают идеальные условия для российских туристов, чтобы наслаждаться летом круглый год», - добавил посол.

Глава Офиса по туризму Малайзии Зулкифли Бин Мохамед добавил, что для увеличения спроса в турофисе планируют продолжать сотрудничество с авиакомпаниями, туроператорами и турагентствами: «С этой целью будет проведена комплексная кампания по брендингу и маркетингу, а также использованы стратегические партнерства для совместного продвижения страны.

Также мы планируем в следующем году участвовать в ключевых туристических выставках России и провести роуд-шоу в трех крупных городах России, в ходе которого представители российского турбизнеса смогут получить больше информации о направлении от своих малазийских колле»г.

В ходе пресс-завтрака Алан Цебойти - специалист по маркетингу российского Офиса по туризму Малайзии представил интересные и неизведанные места Малайзии. Это, например, Перхентианские острова — настоящая находка для любителей пляжного отдыха.

Нагорье Камерон — идеальное место для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты, а гора Кинабалу – высочайшая вершина Юго-Восточной Азии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулки к вершине не требуют специальной подготовки и позволяют насладиться уникальными видами и биологическим разнообразие тропической природы.

Не менее любопытно будет попасть а Кинабатанган – заповедник дикой природы в Сабахе — одно из лучших мест для наблюдения за орангутангами, обезьянами-носачами и борнейскими карликовыми слонами или в Национальный парк Гунунг-Мулу в Сараваке — также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный крупнейшими пещерами, тропическими лесами и уникальными природными маршрутами.

/TOURBUS.RU