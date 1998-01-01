Будущее туризма – за персонификацией предложений

Вчера в бизнес-отеле «Ренартисс» состоялась тематическая сессия «Перспективные виды туризма» в рамках проходящего в эти дни Петербургского международного туристского форума Travel Hub. Путешествуй!

Участники сессии обсудили потенциал регионов и перечень инструментов для качественной «упаковки» предложений для путешественников.

Перед началом сессии коллегам предстояло дать определение перспективности туристских направлений.

По этому поводу высказалась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «Под перспективностью, в первую очередь, мы должны понимать адаптацию предложений под индивидуальные потребности современного путешественника».

Подтвердил и дополнил это суждение генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. Он отметил, что нынешний туристский рынок перенасыщен разнообразием предложений, и текущая задача любого туроператора состоит в том, чтобы подготовить индивидуальное предложение для каждого гостя. Решить эту задачу можно с помощью применения элементов искусственного интеллекта и анализа BigData.

Например, сейчас компания активно анализирует данные о предыдущих поездках своих клиентов, чтобы направлять им адресные предложения. В решении этого вопроса также помогает «конструктор туров» – с его помощью путешественник может использовать возможности динамических турпакетов.

Не последнюю роль в вопросе персонификации предложений играет уникальный потенциал регионов с привязкой к исторической ценности того или иного места – об этом подробно рассказала коммерческий директор объектов гостеприимства Елена Махрова на примере сети отелей, закольцованных в туристский маршрут «Энергия Ладоги».

Компания ставит акцент на получение уникального опыта, поэтому в рамках предлагаемых маршрутов гости имеют возможность попробовать уникальные гастрономические сеты и приобщиться к истории.

Для того чтобы охватить как можно больше локаций в комфортной и удобной обстановке, необходимо развивать новые форматы передвижений на основе действующей инфраструктуры – в этом уверена первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова.

В своем выступлении она рассказала о росте популярности путешествий на туристских поездах. Если в 2023 году такой услугой воспользовались более 900 тысяч туристов, то в нынешнем – более 1,1 миллиона. В 2025 году ожидается значительный прирост турпотока – более 3 миллионов путешественников.

По словам Елены Раковой, такая популярность обусловлена относительно невысокой ценой предложения и комплексным подходом к обслуживанию.

Особое место в дискуссии заняли вопросы доступности путешествий для маломобильных категорий граждан.

Исполнительный директор группы компаний Оксана Лебедева рассказала о том, что 26 ноября 2024 года были внесены изменения в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», который позволит в скором времени активно развивать предложения для путешественников с различными видами ограничения здоровья.

Напомним, что Петербургский международный туристский форум «Travel Hub. Путешествуй!» – это дискуссионная площадка, объединяющая представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов туристской отрасли, подведения итогов и определения векторов устойчивого развития туризма в Российской Федерации. Организатором выступает Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга и подведомственное ему Конгрессно-выставочное бюро совместно с Российским туристическим форумом «Путешествуй!», организованным Фондом Росконгресс.

Форум «Travel Hub. Путешествуй!» проводится при поддержке Минэкономразвития России.

/TOURBUS.RU