Эксперты: «Тренды пассажирских перевозок - качество сервиса, эффективность и рост продаж дополнительных услуг»

Дискуссия профессионалов на тему «TravelTech в ритейле транспортных услуг» прошла в российской столице

В конце ноября в Москве на инновационной площадке кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» состоялась 9-я ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии «ТревелХаб 2024».

Одним из интересных мероприятий в ходе конференции стала дискуссия на тему: «TravelTech в ритейле транспортных услуг. Пассажирские перевозки: предварительные итоги 2024 года, перспективы 2025 года».

Модератором дискуссии выступила Анисия Якушева, компания «Бесттрип»

Сессию открыл Игорь Сивец, член совета директоров сервиса путешествий «Туту.ру». По его данным предварительные итоги 2024 года в пассажирских перевозках выглядят следующим образом:

В авиаперевозках доля России чуть снижается (в 2023 году: 84,1%, в 2024: 81,9%). Подросло дальнее зарубежье и впервые за последнее время наблюдается незначительный рост Европы. То есть люди адаптировались к текущим условиям и научились летать в Европу.

Также сильно растет авиаперевозка в страны ближнего зарубежья: сейчас лидеры это Ереван, Ташкент, Минск (вообще Белоруссия), Душанбе.

В железнодорожном транспорте растет направление Беларуси - и как хаб для поездок по Европе, так и как самостоятельное туристическое направление.

По России средний чек на ж/д транспорте вырос на 15%, так как люди выбирают более дальние путешествия или более высокий класс поездок.

Автобусы - это исторически менее маржинальный рынок, здесь более 10.000 перевозчиков и 2000 автовокзалов. Этот рынок быстрее всего реагирует на все изменения. Россия увеличивает здесь обороты, при этом падает зарубежье, так как сухопутные границы страны практически закрыты.

В 2025 году ожидается рост железнодорожных перевозок. В автобусном сегменте ожидается увеличение online-продаж, - заключил эксперт.

Георгий Карачевцев, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Т-Банка рассказал, что в нынешних условиях ключевым фактором при принятии решения о поездке является цена. Динамика роста среднего чека год от года составляет сейчас около 20%. Рассрочка в текущих обстоятельствах очень важна, так как почти 50% покупателей не готовы платить всю сумму сразу.

Виктория Кизимова, генеральный директор компании «Мой Агент» указала на то, что уходящий год можно ёмко описать словом «дефицит». В первую очередь это - дефицит провозной ёмкости. Это ведет к росту представленности иностранных перевозчиков в России, насколько это позволяют квоты.

Так, активизировались авиакомпании стран Ближнего Востока и китайские перевозчики. Поэтому такие направления как Таиланд, Бали, Сингапур, Шанхай, Токио и далее будут расти. . Кадровый дефицит также замете, что ведет к необходимости использования ИИ там, где это возможно.

Юрий Романов, директор коммерчески продуктов S7 TechLab подчеркнул, что главным на рынке остается клиент, при этом сам клиент видоизменяется. Как отметил эксперт, «мы говорим про дефицит на рынке, и задача авиакомпании - каким-то образом этот дефицит нивелировать.

Сегодня мы примерно на 80% заместили технологические решение своими решениями и продолжаем активно работать в этом направлении».

Игорь Сивец, подводя итоги дискуссии, отметил, что «2025-й будет интересным годом. Пользователь стал более требовательным. Качество сервиса, эффективность и рост продаж дополнительных услуг, например, страховок - вот тренды следующего года».

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено организаторами конференции