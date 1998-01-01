Минэкономразвития: Россия в 2025 году сделает упор на привлечении туристов из 17 стран

Россия в 2025 году будет делать основной упор в привлечении зарубежных туристов на 17 стран, из них отдельным приоритетом станет Юго-Восточная Азия, сообщил в сегодня глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, которого цитируют «Интерфакс» и АТОР.

"Основной упор будем в следующем году делать на 17 приоритетных странах, которые мы для себя определили. И в следующем году отдельным приоритетом для нас станет Юго-Восточная Азия. И будем стараться адаптировать наш туристический продукт под эти страны.

Плюс будем активно работать над сертификацией. Это, прежде всего, стандарты Muslim Friendly, China Friendly и так далее. Чтобы те туристы, которые приезжали в Россию, они понимали, что тут для них созданы все условия, а стандарты отдыха соответствуют тем ожиданиям, с которыми туристы едут в Россию", - сказал он на посвященной въездному туризму сессии форума "Travelhub. Путешествуй!" в Санкт-Петербурге.



"Мы видим по статистике, что интерес растет к России в странах Юго-Восточной Азии и планируем расширение нашей программы продвижения как раз прежде всего на Индию, Малайзию, Таиланд.

Будем участвовать активно в различных мероприятиях, которые там будут проводиться по продвижению и, соответственно, ждем поддержку наших регионов, поддержку бизнеса, будем их активно привлекать и встраивать в работу крупнейших туристических выставок за рубежом", - добавил представитель Минэкономразвития.



Г-н Кондратьев отметил, что потенциальный рынок 17 приоритетных стран, составляет 3,7 млрд человек, и 340 млн из них – это активные путешественники.

"Для нас это важно с точки зрения развития правовой базы, развития межправительственных механизмов, установления деловых контактов, создания возможностей для партнеров в области туризма", - сказал он.

По словам экспертв, в 17 приоритетных стран помимо государств ЮВА, входят страны Персидского залива, Индия, Китай, Турция, Узбекистан.





В 2024 году был разработан бренд Discover Russia, который помогает продвигать российские туристические продукты на зарубежных рынках. Запущена программа продвижения России за рубежом, включая участие в крупных туристических выставках. Это, в частности, Индия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Узбекистан.

«Собрали весь контент, проводим обучение, привозим иностранцев в Россию, проводим фам-трипы. Сделали с регионами пилотные туристические маршруты для иностранных туристов и начали сейчас их обкатку. В 2025 году планируем расширение продвижения России на рынках стран Юго-Восточной Азии, в том числе, в Индии, Малайзии и Таиланде. Будем активно участвовать в различных мероприятиях, которые будут проводиться в этих странах, и ждём что эту инициативу также поддержат регионы и бизнес. Будем их активно привлекать и встраивать в работу туристических выставок за рубежом», – рассказал Никита Кондратьев. -

Кроме того, стоит задача показать Россию иностранным партнерам и как инвестиционное направление. Сформирован сборник из 30 инвестиционных проектов на территории России, в котором представлены инфраструктурные проекты на сумму более 13 млрд долларов.

В этом списке - отели, тематические парки, аквапарки, морские курорты. В ближайшее время этот каталог будет актуализирован за счет включения в него региональных проектов.

Никита Кондратьев также отметил важность развития прямого авиасообщения с зарубежными странами, подчеркнув, что Минэк старается быть его драйвером, что важно не только с точки зрения въездного, но и выездного туризма, в том числе, в страны ЮВА.

/TOURBUS.RU

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