Присуждены премии правительства РФ в области туризма за 2024 год

Cреди награжденных — организаторы проектов «Притяжение», «Мальская долина», «Зеленая тропа», группы сотрудников туроператора Fun&Sun и телеканала «Моя планета» и многие другие

Правительство России присудило премии за достижения в области туризма за 2024 год, следует из постановления, размещенного на официальном сайте правительственной информации.

Среди лауреатов - директор общества с ограниченной ответственностью "Территория Притяжения" Руслан Новицкий, получивший премию за проект "Притяжение".



Гендиректор ООО "Ясно поле" Дмитрий Черепков награжден за проект экопарка "Яснополе. Живая деревня".



Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию НАО "Красная поляна Лев Шагаров и директор по продажам той же компании Анастасия Молочкова получили премию за проект "Зеленый путь Курорта Красная поляна".



Генеральному директору телеканала "Моя Планета" Григорию Ковбасюку и группе его сотрудников присуждена премия за проект телеканала.



Замгенерального директора ООО "Гарант-СВ" Наталья Вистунова и группа сотрудников компании получила премию за проект по созданию "Классов гостеприимства".



Замдиректора по взаимодействию с органами власти Светлана Гонецкая, руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова, директор по дистрибуции Анна Малинина и группа сотрудников туроператора Fun&Sun получили премию за проект "Система развития внутреннего и въездного туризма на основе синергии турбизнеса и власти".

За тот же проект награждена ведущий специалист разработки отдела формирования туристического продукта в Москве АНО "Больше, чем путешествие" Галия Мусалова.



Глава фермерского хозяйства и руководитель парка активного отдыха "Мальская долина" Владимир Селиверстов и группа сотрудников того же парка награждены за проект "С нуля до 50 тысяч гостей в год: как "Мальская долина" стала круглогодичным туристическим магнитом региона".



Индивидуальному предпринимателю Ирине Мамай премия присуждена за проект "Глэмпинг-экосистема "Зеленая тропа".



Администратор информационных ресурсов общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" Алесей Сеник получил премию за проект "Инклюзивный туризм как комплексная система абилитации и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра".



Гендиректору ООО "ВНИЦ Р-н-С" Дарье Островской присуждена премия за исследовательский проект "Рейтинг событийного потенциала регионов России".



Премия правительства в области туризма была учреждена в 2014 году для стимулирования достижений в этой сфере.

Она присуждаются за достижение в области туризма за лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного, социального туризма, инвестпроекты по развитию объектов туристской индустрии, инновационные проекты, лучшие проекты по развитию гостиничной индустрии, проекты в области профессионального образования в сфере туризма, лучшую научную разработку или исследование в этой сфере, за лучший проект по продвижению туристских продуктов, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое).

Всего правительство РФ присуждает десять ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая.



Напомним, что в минувшем году этой высокой наградой была отмечена деятельность наших коллег из компании "КонкордБизнесСервис" и нашего Издательского дома «Турбизнес» по многолетнему развитию и продвижению делового туризма в регионах страны.

/TOURBUS.RU